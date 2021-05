Gavira: "Vox no consentirá que Marruecos se ría de España" y reprocha a PSOE Y PP que "no permitieron" su acto en Ceuta

CEUTA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado este martes en Ceuta que "compañeros del Congreso, el Senado, y de distintos Parlamentos autonómicos presentaremos iniciativas para que España se defienda y el Gobierno entienda que Ceuta es España", mientras que ha proclamado que "no vamos a consentir que ni Marruecos ni los marroquíes se sigan riendo de España".

A través de una nota de audio, Gavira ha dado cuenta de estos planteamientos dentro de la reunión de la Interparlamentaria de este partido, de la que ha señalado que "nos estamos reuniendo en Ceuta, ayer y hoy, para ir conociendo los hechos sucedidos en esta ciudad".

El portavoz parlamentario de Vox en la Cámara andaluza ha aludido igualmente a los incidentes vividos este lunes en Ceuta durante el acto que convocó el presidente de Vox, Santiago Abascal, que se saldó con varias detenciones por la Policía Nacional tras los altercados registrados al término de la concentración de "alrededor de 400 personas" para expresar su rechazo contra la presencia de Abascal, que descartó dar la rueda de prensa al aire libre que había convocado tras prohibir la autoridad gubernativa con respaldo judicial el mitin que había programado inicialmente.

Gavira, que ha presentado el acto de Vox como "una manifestación, concentración de nuestro presidente para conocer la realidad de los españoles de Ceuta", ha recriminado a PSOE y PP, a quienes ha denominado como "los partidos tradicionales", que "no nos permitieron un acto democrático", por lo que ha apuntado que "no lo vamos dejar de denunciar".

Según el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía estos dos partidos "firmaron un documento criminal" contra "un partido con representación, que fue la primera fuerza en Ceuta en las últimas elecciones generales".

Gavira ha afirmado sobre los incidentes registrados este lunes en Ceuta en el acto de Vox que "de los diferentes detenidos dos son menas (menores extranjeros no acompañados)", por lo que ha afirmado que "esperemos que no sean de los 13 que vayan a Andalucía", hecho que le ha llevado a concluir que se trata "la prueba de una invasión, de un desafío de Marruecos", para descartar consecuentemente que "no es realidad humanitaria, esto es un desafío y una invasión política".