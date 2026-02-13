Hallan sin vida a un joven de 32 años en la calle Carlos V de Melilla

Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado de que a las 12,30 horas de este viernes la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha tenido conocimiento de la aparición del cuerpo sin vida de un varón de 32 años en la calle Carlos V, en el barrio del Industrial.

Según han señalado fuentes oficiales a Europa Press, "los hechos están bajo investigación", sin que por el momento se hayan facilitado más detalles sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la información recabada, no se descarta ninguna hipótesis. Tras el hallazgo, un médico forense certificó el fallecimiento y el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver.

Posteriormente, los servicios funerarios trasladaron el cuerpo al depósito, donde se le practicará la correspondiente autopsia con el objetivo de determinar las causas exactas de la muerte.

El fallecido es un joven de 32 años, natural de Melilla y perteneciente a una conocida familia de comerciantes de la ciudad, hijo de un empresario local.