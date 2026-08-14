Imbroda llama a la tranquilidad en Melilla ante el llamamiento para entrar "masivamente" en Ceuta y Melilla

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), durante una atención a medios. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), tras el llamamiento en redes sociales de Marruecos para entrar "masivamente" en Ceuta y Melilla este sábado 15 de agosto, ha trasladado "un mensaje de tranquilidad" sobre su ciudad y subraya que "la situación no es comparable con la vivida en Ceuta".

Imbroda ha expresado su solidaridad y apoyo a Ceuta ante la presión migratoria que está sufriendo y ha señalado que Melilla ha atravesado en el pasado episodios de presión migratoria incluso "más intensos" que los registrados en las últimas semanas. El presidente melillense ha reconocido, no obstante, que el incremento de llegadas "ha provocado una mayor ocupación del centro de acogida menores de La Purísima".

En este sentido, ha asegurado que "la Ciudad Autónoma está cumpliendo los procedimientos establecidos y comunicando la evolución de la situación a la Delegación del Gobierno". Imbroda ha querido además lanzar un mensaje de tranquilidad a los estudiantes que estén valorando trasladarse a Melilla para cursar sus estudios universitarios. "Aquí no pasa nada", ha afirmado, antes de asegurar que los estudiantes "pueden venir sin ningún tipo de problema".

El presidente de Melilla ha reconocido que episodios vinculados a la presión migratoria "pueden generar efectos negativos sobre la actividad económica y turística de la ciudad, especialmente por el impacto que puedan tener sobre la percepción exterior de Melilla". Por ello, ha señalado que la Ciudad Autónoma está analizando la evolución de la ocupación hotelera "para evaluar las posibles consecuencias de la situación sobre el sector turístico".

En relación con la situación que atraviesa Ceuta, Imbroda se ha mostrado favorable a que el Gobierno central destine 25 millones de euros a esa ciudad autónoma para afrontar las consecuencias derivadas de la presión migratoria.

El presidente melillense ha asegurado que Melilla "no pondrá ninguna pega" a esta ayuda y ha defendido que ahora corresponde respaldar a la ciudad hermana. "Ahora es el momento de apoyar a Ceuta", ha manifestado. Por último, Imbroda ha insistido en que la prioridad debe estar actualmente en la situación que atraviesa la ciudad ceutí: "La atención es Ceuta, Ceuta, Ceuta", ha concluido.