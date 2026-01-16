Más de 30 migrantes abandonan el CETI de Ceuta para partir hacia otras comunidades

CEUTA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36 migrantes han abandonado este viernes el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) para continuar con su proceso de regularización en otras Comunidades Autónomas.

En su mayoría, son ciudadanos de Argelia y de Sudán que pertenecen al programa de Atención Humanitaria, según la información proporcionada desde la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Los extranjeros han tomado el barco de las 11,30 horas con destino Algeciras. El grupo ha llegado a la Estación Marítima de Ceuta en compañía de personal de Cruz Roja y del CETI.

Desde la ciudad gaditana serán reubicados en instalaciones de acogida para personas migrantes en otros territorios que la administración no ha desvelado.

Este traslado contribuye a continuar con la disminución del número de residentes del CETI. La ocupación roza la cantidad óptima, de 512 como máximo. Actualmente, según la Delegación del Gobierno, la institución acoge a un número algo por encima de la cantidad deseada.

El centro de estancia temporal de Ceuta se encuentra ya descongestionado tras más de medio año con cifras que no bajaban de los 700 residentes. Ya en agosto, el CETI acogía a más de 800 adultos migrantes. Y en septiembre, más de un centenar de extranjeros recién llegados a la ciudad tuvieron que acampar a las puertas de las instalaciones ya que no admitían nuevos ingresos.

Para hacer frente a la sobreocupación, la administración instaló a finales de agosto varias carpas en el interior del recinto, además de colocar literas en el Aula Magna.