Melilla cierra su puerto hasta el domingo, cancela clases lectivas y suspende la cabalgata de Carnaval

Los Bomberos de Meilla actuando en un despendimiento a consecuencia del temporal de viento - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Melilla ha cerrado desde este viernes hasta el domingo su puerto en sus conexiones marítimas con Málaga, Almería y Motril (Granada), cancelado todas las clases y demás actividades educativas desde esta tarde, suspendida la Cabalgata de Carnaval que estaba fijada para el sábado y clausurados parques y demás instalaciones públicas al aire libre por la alerta de vientos que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) ha informado de que desde las 12,30 horas de este viernes día 13 y hasta las 06,00 horas del día 15, las instalaciones portuarias permanecen cerradas al tráfico rodado y peatonal "salvo excepciones debidamente motivadas, debido a la situación de climatología adversa y la activación de la fase de Alerta Roja del procedimiento interno por fuertes vientos".

Según ha informado el organismo portuario, la decisión se ha adoptado tras constatarse, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una previsión de vientos con rachas mantenidas superiores a los 70 kilómetros por hora, que podrían alcanzados los 90 km/h.

En la misma línea, la Consejería de Seguridad Ciudadana ha informado que, según la previsión meteorológica especial elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir de este viernes a las 18,00 horas se activa el aviso naranja por vientos fuertes en Melilla.

El área que dirige José Ronda (PP) ha detallado que, de acuerdo con los datos facilitados por Aemet, se esperan rachas de viento de componente oeste que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Ante esta situación, la Consejería ha aconsejado evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad del viento, así como asegurar o retirar de balcones, azoteas y terrazas cualquier objeto susceptible de ser desplazado por las rachas.

Asimismo, ha pedido extremar la precaución al volante, especialmente en el caso de motocicletas y vehículos de gran volumen, y alejarse de cornisas, andamios, árboles y otros elementos que puedan desprenderse. También se insta a la ciudadanía a seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y los canales oficiales de información.

Por su parte, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla ha comunicado la suspensión de las clases desde la tarde de este viernes debido al temporal de fuertes vientos que azota la ciudad autónoma.

Según el aviso trasladado a la comunidad educativa, quedan suspendidas no solo las clases lectivas, sino también cualquier otra actividad enmarcada en los centros educativos de la ciudad mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.

La decisión se adopta como medida preventiva ante las intensas rachas de viento registradas en Melilla, con el objetivo de garantizar la seguridad del alumnado, del personal docente y no docente, así como de las familias. La reanudación de la actividad escolar quedará supeditada a la evolución del temporal.

Por último, la Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor ha informado de la cancelación definitiva de la Cabalgata de Carnaval 2026, prevista inicialmente para este sábado 14 de febrero, debido a las adversas condiciones meteorológicas anunciadas para esa jornada.

Tras la correspondiente evaluación técnica y en coordinación con los servicios de seguridad y emergencias, se ha determinado que "la suspensión definitiva es la decisión más prudente ante la persistencia de las condiciones adversas previstas para el fin de semana". La Consejería de Cultura ha lamentado "los inconvenientes que esta cancelación" pueda ocasionar.

No obstante, el departamento que dirige Fadela Mohatar (PP) ha recordado que el Carnaval de Melilla 2026 cuenta con una programación diversa y participativa, que incluye actividades en lugares interiores. Así, tras la gala inaugural de anoche y el pregón oficial; el concurso de disfraces para adultos, el 13 de febrero; y el concurso de disfraces infantil, el 14 de febrero, se celebrarán en el Teatro Kursaal Fernando Arrabal.