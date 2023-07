Melilla cumple su tercer día sin autobuses públicos a pesar de la aprobación de una ayuda de 500.000 euros a la empresa

MELILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Melilla seguirá sin servicio público de autobuses por tercer día consecutivo y de manera indefinida a pesar de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma, en una sesión urgente y extraordinaria, haya aprobado este lunes la concesión de una subvención de 500.000 euros a la Cooperativa de Autobuses (COA) correspondiente a este año 2023. Sin embargo, un portavoz de la COA ha señalado que no cesará el paro, iniciado el 1 de julio, "hasta que el dinero esté ingresado en su cuenta".

En declaraciones a los periodistas, el consejero de Medio Ambiente, Hassán Mohatar (CPM), ha comunicado que el Consejo de Gobierno formado por PSOE, CPM y Grupo Mixto ha dado este lunes el visto bueno "a la subvención nominativa que le correspondía a la COA en este año 2023, una partida que ya venía recogida en los presupuestos y que todos los años se solía cobrar por los meses de octubre, de noviembre e incluso en algunos años en el mes de diciembre".

Al respecto, ha detallado que "este año, por la complicadísima situación económica que está viviendo la COA, se ha hecho toda la gestión oportuna para que esta subvención fuese dada lo antes posible".

El consejero de Medio Ambiente, no obstante, ha lamentado la actitud de la COA porque "creo que no debería haber parado el servicio en ningún momento, sobre todo por el perjuicio que supone a los ciudadanos y por la situación actual de verano, con el calor que hace, porque creo que los ciudadanos no se merecen o no se merecían el hecho de que el transporte público, que vuelvo a recordar que es obligatorio, estuviese paralizado".

Sin embargo, Hassán Mohatar ha señalado que "entiendo perfectamente la situación económica por la que están atravesando la COA", que ha visto reducido notablemente su número de pasajeros desde el cierre de fronteras con Marruecos en marzo 2020 con la pandemia del covid-19 y las posteriores restricciones de paso de marroquíes a Melilla desde la reapertura fronteriza de mayo de 2022, porque sus dos principales líneas eran precisamente las que enlazan el centro de la ciudad con los puestos fronterizos de Beni-Enzar y Farhana.

"Ahora queda un reto importante por parte de esta consejería (en el próximo Gobierno del PP a partir del 7 de julio) porque por parte de este consejero ya hicimos los deberes: hay un pliego terminado, redactado y presupuestado para que en las próximas fechas, lo antes posible, salga a licitación" para que el contrato de concesión del servicio de autobuses públicos sea un hecho y no se tenga que recurrir a subvenciones nominativas.

Mohatar ha admitido que se ha puesto en contacto con la COA para comunicarle la aprobación de la subvención de 500.000 euros "para que el servicio vuelva lo antes posible y se reanude porque es esencial y primordial para los ciudadanos".

Según fuentes de la COA consultadas por Europa Press, la cooperativa no va a reanudar el servicio de autobuses públicos, interrumpido desde el sábado 1 de julio, "hasta que esos 500.000 euros estén ingresados en nuestra cuenta".