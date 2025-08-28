Oposición critica que 'La Zowi' cierre la Feria de Melilla por letras "sexuales y sexistas" que "denigran a la mujer"

Archivo - La cantante La Zowi en una imagen de archivo durante su concierto en el MADO 2024, en la Puerta del Sol, a 5 de julio de 2024 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MELILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El principal partido de la oposición en Melilla, Coalición por Melilla (CPM), ha denunciado este jueves lo que considera "una grave incongruencia" que el cierre de las fiestas parronales de la ciudad española del norte de África que arrancan este sábado lo protagonice una cantante como 'La Zowi' porque las letras de sus canciones "están cargadas de referencias sexuales y sexistas y actitudes poco edificantes".

La diputada cepemista Cecilia González Casas ha señalado que resulta "contradictorio" que unas celebraciones como es la Feria de Melilla, que tendrá lugar desde el 30 de agosto al 7 de septiembre, que "comienzan con una misa rociera en honor a la patrona tengan como cierre en la caseta oficial de la Juventud la actuación de la cantante 'La Zowi', una artista que se aleja bastante de los valores tradicionales y familiares que caracterizan nuestra feria y del carácter integrador y cultural que debe tener este tipo de eventos".

En palabras de González, "las letras explícitas cargadas de referencias sexuales y sexistas y actitudes poco edificantes no son adecuadas para un espacio público, financiado con recursos municipales y pensado para todos los públicos".

La parlamentaria ha dicho que su formación, presidida por Mustafa Aberchán, apuesta por una programación cultural "diversa y moderna", pero "sin perder de vista el contexto, la tradición y el respeto a todos los asistentes, especialmente a familias, menores y mayores, que también forman parte fundamental del tejido social de nuestro municipio".

En este sentido, Cecilia González ha defendido que es posible innovar y atraer a público joven "sin renunciar al buen gusto, al equilibrio y a la responsabilidad institucional en la programación de eventos públicos".

Por ello, ha instado a la consejera de Cultura, Fadela Mohatar (PP), a que en próximas ediciones "tenga en cuenta la sensibilidad, diversidad y los valores que queremos transmitir a nuestros jóvenes y que se promueva una cultura accesible, plural y respetuosa con los valores que definen a nuestra Melilla".

Cecilia González ha mostrado como ejemplo un videoclip de la artista, de un tema titulado "Orgasm", con el que criticó las letras de algunas de sus canciones, que, según aseguró, "denigran a la mujer" porque hablan de sexo, drogas y armas.