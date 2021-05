Ortega-Smith amenaza a la delegada del Gobierno en Melilla con denunciarla si persiste en prohibirle concentrarse

MELILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un fuerte despliegue policial ha tomado este miércoles la Plaza de España de Melilla para impedir la celebración de ninguna de las dos concentraciones convocadas en este espacio, una por el secretario general de Vox España, Javier Ortega-Smith, y una contramanifestación de una asociación denominada 'Stop Desahucios Melilla', sin que fuera necesaria la intervención, a diferencia de lo que ocurrió el lunes en Ceuta, porque ambas organizaciones han aceptado la prohibición decretada por la Delegación del Gobierno melillense a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), órgano al que ha recurrido Vox.

En declaraciones a los periodistas tras solicitar una entrevista con la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh (PSOE), y ser recibido junto a otro diputado de Vox, Ortega-Smith ha asegurado que ha trasladado a Moh que "si persiste en su intención de prohibir los actos de Vox" en Melilla la denunciará por un presunto delito de prevaricación.

El 'número dos' de Vox ha desvelado además que en el encuentro que han mantenido con la delegada del Gobierno han pedido autorización para concentrarse para el jueves a las 12,00 o a las 19,00 horas y, en caso de ser denegadas igualmente, para el viernes a esas mismas horas.

"Nos quedaremos en Melilla cuantos días sean necesarios hasta que nos dejen realizar el acto de Vox en defensa de nuestras fronteras", ha advertido Javier Ortega-Smith, acompañado por los también diputados nacionales de su formación Carlos Zambrano (Cádiz), Tomás Fernández (Huelva) y Julio Utrilla (Valencia).

El secretario general de Vox ha criticado que la autoridad gubernativa esgrima como razón para denegarles el permiso la contramanifestación "de una insignificante organización de ultraizquierda", en referencia a la nueva asociación 'Stop Desahucios Melilla', que contraprogramó la concentración de Ortega-Smith con una convocatoria a la misma hora y lugar que la realizada por Vox.

"No vamos a dar un solo paso atrás, no abandonaremos a los melillenses. Haremos el acto, le parezca bien o no al gobierno social comunista o al gobierno marroquí", ha advertido, tras anunciar que los diputados nacionales vendrán a partir de ahora más a menudo a Melilla, entre ellos el presidente del partido, Santiago Abascal, aunque ha dado fecha de su llegada a la ciudad española del norte de África.

CONTRAPROGRAMACIÓN

Por su parte 'Stop Desahucios', tras conocer las manifestaciones del segundo de Santiago Abascal, ha anunciado que también ha solicitado permiso a la Delegación del Gobierno para concentrase en la Plaza de España de Melilla el jueves a las 12,00 y 19,00 horas y el viernes otra tanto de lo mismo, es decir, las mismas horas y lugar que los elegidos por Vox, bajo el lema 'Stop Racismo, Nadie es ilegal'.

El presidente de la asociación, José Ouviña, ha manifestado que "con la llegada del incendiario líder del partido de ultraderecha a nuestra ciudad la plataforma convoca a todos los ciudadanos en la Plaza de España".

Al respeto, ha manifestado que "nuestra ciudad no admite discursos racistas, somos una ciudad multicultural, símbolo de la convivencia, no toleramos los mensajes que incitan al odio y por ello vamos a demostrar la capacidad de los que apostamos por el diálogo y la comprensión".

De este modo, ha destacado que "nadie es Ilegal, Melilla será la tumba del racismo, todas somos iguales".