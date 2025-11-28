El presidente de Ceuta defiende a Aznar tras sus declaraciones sobre la inmigración musulmana

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

CEUTA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha asegurado este viernes que José María Aznar "no se refiere en ningún caso a los musulmanes de Ceuta y Melilla" en sus declaraciones ofrecidas sobre la "inmigración musulmana", que, para el expresidente del Gobierno, constituye "un problema serio".

"Aznar hablaba de inmigración y los musulmanes de Ceuta y Melilla nada tienen que ver con la inmigración, pues son tan españoles como el resto de los habitantes de las dos ciudades", ha afirmado el barón popular durante la sesión de control celebrada esta mañana.

Vivas ha respondido así tras ser interpelado por la diputada del grupo localista 'Ceuta Ya!', Julia Ferreras, quien, durante su intervención, ha calificado a Aznar como "criminal de guerra".

"No creo que ninguna persona, y esto lo digo de mi propia cosecha, sea un problema por su credo u origen, ninguna, y ahí meto también a los inmigrantes. Y si alguien quiere saber por qué esto es así, que venga a Ceuta y Melilla y lo vea", ha continuado el presidente ceutí.

El último en pronunciarse al respecto ha sido el secretario general del PSOE de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que ha difundido este mediodía un comunicado en el que exige al Partido Popular ceutí y al Gobierno de la Ciudad que "se pronuncien con claridad y sin ambigüedades".

"El PP debe rechazar y condenar públicamente unas manifestaciones que atentan contra la dignidad de los musulmanes y que ponen en riesgo la convivencia que todos estamos obligados a proteger", ha expresado el partido a través de una nota de prensa.

El socialista ha mostrado "su repulsa" ante las declaraciones ofrecidas por Aznar, actual presidente de la Fundación FAES, hace tres días en Esradio. El expresidente del Gobierno nacional comparó la inmigración hispanoamericana con la "musulmana", manifestando que esta última sí representa "un problema serio".