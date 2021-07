El presidente de Melilla denunciará a Cs en el juzgado por su expulsión y pide la dimisión de la Ejecutiva de Arrimadas

MELILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla Eduardo de Castro, tras confirmar que denunciará en los tribunales de Justicia al que ha sido hasta ahora su partido, ha pedido la dimisión de la Ejecutiva de Ciudadanos que preside Inés Arrimadas y ha lamentado que "hagan esta jugada" en forma de expulsión, que se materializará este lunes con su cese como diputado de Cs en cumplimiento del pacto antitransfuguismo y su conversión en diputado no adscrito.

En declaraciones a los periodistas, Eduardo de Castro ha calificado como "estúpidos" los argumentos ofrecidos por su partido para abrirle un expediente en el que desde el 30 de marzo le solicitan su renuncia el escaño y, ante su negativa, han registrado ante la Asamblea la petición de cese como parlamentario de Cs.

De Castro ha señalado que no comunicó en diciembre de 2020 que la Fiscalía pedía su imputación por la concesión de un centro de menores porque era una cuestión que ya se había publicado en medios nacionales en aquel entonces y por tanto era conocida. Sin embargo, "Ciudadanos me hace noticia cuatro meses después porque le interesa, ya que había unas elecciones en Madrid, afirmando que había infringido una norma por no avisar de que me habían llamado al Juzgado".

NO DIMITIRÁ DE PRESIDENTE

La autoridad melillense, que avanza que no piensa dimitirá y por tanto tiene intención de acudir este próximo 30 de julio a la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez en la ciudad de Salamanca, ha señalado que en la formación naranja "son tan torpes que van a eliminar al mayor cargo institucional que ha tenido Cs en su historia y que nunca más van a tener", motivo por el que cree que debe dimitir la dirección del partido, incluida Inés Arrimadas.

"Yo levanté el partido en Melilla desde cero y con pocos medios, y ahora van y me hacen esta jugada", ha lamentado, razón por la que ha confirmado que denunciará su expulsión de Cs "por vulneración de derechos", dada que considera que no se han tenido en cuenta sus alegaciones en contra de la decisión del Comité de Garantías del partido.