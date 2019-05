PSOE: "No se va a escolarizar a ningún niño que no acredite su residencia en Melilla"

Actualizado 10/05/2019 0:14:44 CET

La secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, ha dejado claro que no se va a escolarizar a ningún niño que no acredite con documentos oficiales que está residiendo en la ciudad. La líder del PSOE ha exigido tanto al Partido Popular como a Vox que "dejen de utilizar este asunto con fines electorales" y pide a ambas formaciones que no sigan "engañando y crispando a los melillenses".

"Me parece muy ruin utilizar a niños para sacar rédito electoral", ha señalado Rojas, que aclara que el PP y Vox "cada vez se parecen más" porque sus declaraciones son "prácticamente idénticas".

Rojas, en respuesta a la popular Sofía Acedo, ha puesto de relieve que es sorprendente que una senadora no conozca la ley y que no sepa cómo funcionan unos criterios de escolarización que son los mismos que en años anteriores. "¿Está pidiendo al PSOE que no cumpla la ley?", se ha preguntado.

La máxima representante de los socialistas locales ha recalcado que, según la ley, el proceso de escolarización tiene dos pasos. En primer lugar, hay que presentar la documentación del niño y posteriormente, es necesario que demuestre con documentos oficiales que está residiendo en Melilla. "Así lo dice la ley española, todos los niños en edad de escolarización obligatoria que residan en territorio español tienen que estar escolarizados", apunta.

"Si los padres presentan una documentación que acredite que los niños residen en Melilla, se escolarizarán, si no lo pueden acreditar, no se escolarizarán. Que quede claro, dejen de lanzar mensajes falsos con el objetivo de alarmar a la población", ha dejado claro Rojas en referencia a las declaraciones del PP y Vox.

Además, la secretaria general del PSOE ha pedido a la administración local "que no se desentienda" de este proceso y que ayude a acreditar la residencia de los solicitantes cuando la Comisión de Escolarización pida la documentación necesaria para corroborar que los niños son residentes en Melilla.

RECURSOS

Por otro lado, la líder socialista ha señalado que "lo que hay que hacer es poner los recursos necesarios para que los profesores puedan atender a los alumnos en condiciones óptimas, como está haciendo el PSOE".

"El Partido Socialista, en diez meses de Gobierno, ha puesto en marcha el antiguo Mercado Central, las aulas modulares, el instituto de Jardín Valenciano va a buen ritmo, está planificando la construcción de nuevos centros educativos, ha devuelto derechos a los docentes y ha sacado la oferta de empleo público más grande de los últimos años para maestros", ha destacado.

La líder socialista ha señalado que el PP no puede darle "ninguna lección sobre Educación" porque los gobiernos populares "no han hecho absolutamente nada" para mejorar la situación de la ciudad. "Y Vox, ¿qué tiene que decir? No cree en la educación pública ni en la sanidad pública ni en nada público. No están legitimados para hablar de esto. Dejen de asustar y de dividir a la población", ha apostillado.