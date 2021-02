PSOE, Cs, CPM y un exdiputado de Vox aprueban los Presupuestos "más altos de la historia de Melilla"

MELILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de los tres partidos que conforman el Gobierno de Melilla --los ocho parlamentarios de CPM, los cuatro del PSOE y uno de Cs-- más el voto del diputado no adscrito Jesús Delgado (ex líder de Vox) han aprobado de forma definitiva los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla para el año 2021 por algo más de 325 millones de euros, cerca de 35 más que en el ejercicio 2020, "los más altos de la historia de Melilla". El PP con sus diez representantes del PP y Vox con uno votaron en contra, en el caso de los populares porque asegura que "supondrán un endeudamiento de 59 millones de euros, un disparate en inversiones que no serán productivas para Melilla y mucho clientelismo político de CPM" y de Vox "por la falta de ayudas a emprendedores y al sector privado".

La votación ha tenido lugar en una sesión extraordinaria, en la que se abordaron las alegaciones presentadas por diferentes entidades, organizaciones y personas a estas cuentas, que fueron rechazadas en su inmensa mayoría con los citados votos.

Entre las alegaciones rechazadas, estaban las de la Cooperativa Ómnibus de Autobuses, de sindicatos como la Unión Sindicato de Trabajadores de Melilla (USTM), el Sindicato de la Policía Local de Melilla (SPLM) o la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), de asociaciones como Guelaya-Ecologistas en Acción o de particulares como José Valdivieso y José Megías.

En cambio, sí se ha aceptado de forma parcial la alegación presentada por la ex vicepresidenta primera de la Asamblea Cristina Rivas (PP), que han obligado modificar la cantidad prevista para la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (Emvismesa).

DESGLOSE

Las cuentas, que han contado con 14 votos a favor (8 CPM, 4 PSOE, 1 Cs y 1 diputado no adscrito) frente a 11 en contra (10 PP y 1 Vox), constan del presupuesto de la propia Ciudad Autónoma y los de los organismos autónomos dependientes del mismo: 322.360.936 millones de la Ciudad Autónoma de Melilla; 1.730.900 euros del Consorcio U.N.E.D.; 873.472 euros de la Fundación Melilla Ciudad Monumental; 2.790.349 euros del Patronato de Turismo; 5.763.662 de la sociedad pública de empleo Promesa; 3.313.849 euros de la televisión pública Inmusa y el modificado de Emvismesa.

El Pleno ha estado marcado en sus inicios por la presencia del presidente de CPM Mustafa Aberchán, que acudió finalmente al cónclave tras conocerse que el Tribunal Supremo ha ratificado la condena en su contra de la Audiencia Provincial por el llamado "caso voto por correo". De hecho, varios de sus compañeros acudieron a saludarle y darle ánimos, tanto los de su grupo parlamentario, como de otros como Gloria Rojas del PSOE o el diputado no adscrito Jesús Delgado.

La sesión ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del coronavirus y en recuerdo de las víctimas de la violencia de género, antes de arrancar el pleno presidido por Eduardo de Castro, en el que los presupuestos de Melilla recibieron su último espaldarazo, para ser definitivos.