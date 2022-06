Vivas asume la "responsabilidad" de la expulsión de menores de Ceuta y se pone "a disposición de la Justicia"

CEUTA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha querido "exonerar" este lunes a su vicepresidenta primera, Mabel Deu, de cualquier "responsabilidad" derivada de la expulsión de 55 menores marroquíes no acompañados entre el 13 y el 16 de agosto del año pasado, actuación por la que la Fiscalía la ha denunciado junto a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por un presunto delito continuado de prevaricación por saltarse la Ley de Extranjería española "siendo perfectamente conocedoras de su ilícito proceder".

"Estoy a disposición de la Justicia: todo lo que hizo lo hizo a petición mía, con mi consentimiento y estando yo plenamente informado... La responsabilidad política es mía", ha advertido en declaraciones a los medios el presidente, que ha insistido en que sigue creyendo que las devoluciones se hicieron "bien" pese a que ya han sido consideradas irregulares por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta, cuyo veredicto se ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

"Nos podemos equivocar, puede que lo hayamos hecho, yo en primera persona, pero eso no significa que fuera a conciencia... Si nos equivocamos fue de buena fe, de manera honesta, por tratar de sacar adelante la situación más difícil que ha vivido Ceuta en 50 años y yo no voy a escudarme en nadie: asumo la responsabilidad que me toca y aquí estamos para lo que venga", ha afirmado Vivas tras conocerse la apertura de la vía de exigencia de responsabilidades penales por parte del Ministerio Público.

El líder del Ejecutivo local se ha remontado hasta mayo del año pasado para contextualizar la situación "excepcional e insostenible" de "emergencia humanitaria" que le llevó a pedir al Ministerio del Interior que activase el acuerdo bilateral con Rabat de 2007 que jamás se había utilizado, en cuyo texto se exige "estricta observancia" de la legislación española, artículo que según la Fiscalía se obvió pese a las advertencias verbales y por escrito de la responsable del Área de Menores.

Vivas se ha referido a las devoluciones exprés ejecutadas como "retornos asistidos" guiados por la voluntad de salvaguardar el "interés superior" de los repatriados. "Aquí estaban en una situación de absoluta precariedad, sometidos a riesgos en cuanto a su integridad en todos los aspectos, y era nuestra obligación recurrir a todos los instrumentos normativos que pudieran permitir de manera legal atender y remediar esta difícil solución", ha resumido.

"Además se actuó de manera prudente porque hubo denuncias y ante el primer pronunciamiento judicial con medidas cautelares que afectaban a nueve menores se acordó de manera conjunta suspender el procedimiento sobre todos", ha añadido el presidente, que entiende que "se hizo de forma transparente y contando con una institución social marroquí debidamente acreditada [L'Entraide Nationale]".

La acusación pública ha concluido en sus diligencias de investigación que la vicepresidenta, competente en materia de Menores, y la delegada del Gobierno no solo omitieron "algunos de los trámites preceptivos del procedimiento", sino "todos al no existir traza alguna del expediente de repatriación exigido por el Acuerdo entre ambos países". "No consta la incoación de procedimiento, al igual que la petición de informes de la situación familiar del menor, la fase de alegaciones, el trámite de audiencia o la fase de prueba, ni siquiera la resolución acordando la repatriación de los menores o la comunicación a la Fiscalía", enumera.

SCHENGEN Y ADUANA COMERCIAL

A preguntas de los medios, el presidente de la Ciudad ha reiterado que espera que la reapertura "gradual y progresiva" de la frontera con el Reino alauita culmine con la aplicación del acervo Schengen "sin excepciones", es decir, exigiendo visado para entrar en Ceuta a todos los marroquíes, como se hace desde el 17 de mayo, y con el establecimiento de una aduana comercial.

"Son cuestiones con muchísima trascendencia y lo justifican hechos objetivos: a la vista está cómo funciona la frontera ahora, aplicando Schengen, y cómo lo hacía antes", ha recordado Vivas, que se ha felicitado porque "la reducción de la intensidad de los flujos de tránsito de unas 30.000 a 3.000 ó 3.500 personas al día repercute de manera positiva en los controles que hay que realizar, en aliviar la presión migratoria, en la lucha contra la economía y el empleo irregular y en determinados servicios esenciales como la asistencia hospitalaria, educación, servicios sociales o menores".

Sobre la aduana comercial ha dicho que espera que Marruecos reconozca su viabilidad jurídica "con rapidez" para "iniciar un proceso de colaboración entre los dos países que permita dotar las infraestructuras necesarias que actualmente no existen para un tránsito ágil e intenso de expediciones comerciales".