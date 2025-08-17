Álex Ubago hace balance de 25 años de carrera y destaca su complicidad musical con Fran Perea

MADRID, 17 Ago. (CHANCE) -

A punto de cumplir 25 años sobre los escenarios, Álex Ubago ha vivido una noche muy especial en Starlite acompañado por Fran Perea y Despistados. El cantante ha manifestado su felicidad por poder compartir este momento con amigos y músicos con los que mantiene una gran química y una larga historia de colaboración. “Nos conocemos desde hace muchos años, hemos compartido muchos momentos y hay mucha química entre nosotros”, ha confesado, recordando la larga trayectoria en común con sus compañeros.

El concierto ha comenzado con un vídeo que grabaron para las redes, pero que han decidido compartir en Starlite aunque “mucha gente que estuviera aquí igual no lo había visto”. “Es un poco la foto de una realidad que hay entre los tres”, ha explicado el cantante sobre la relación entre ellos.

Ubago ha recordado con emoción aquellos años de apogeo profesional: “Con Fran, por ejemplo, yo hice una gira en el 2003 o 2004, una gira muy grande en aquellos años de apogeo de nuestros primeros… del comienzo de nuestras carreras. Hicimos una gira juntos en sitios muy grandes y tenemos muy buenos recuerdos”.

Durante el concierto, el artista ha sorprendido con un momento desenchufado, improvisando una actuación a capela: “Me gusta hacer una capela en algún momento del concierto, un desenchufado total. Nunca lo hago al aire libre porque me da miedo que no se escuche… pero este sitio se presta y, de hecho, lo he improvisado en el momento”.

Mirando atrás, ha reflexionado sobre la rapidez con la que han pasado estos años: “Cuando lo ves, 25 años es muchísimo tiempo… tengo tantos recuerdos bonitos. Tanto que agradecer a tanta gente por todo lo que he podido vivir”. Su forma de agradecimiento será una gira homenaje que llevará por nombre “¿Qué pides tú?”, como su primer disco, y recorrerá España, Latinoamérica, Estados Unidos y ciudades de Europa donde nunca ha tocado antes.

Álex también ha contado la curiosa historia de su famosa canción: “La canción se titula 'Sin miedo a nada', pero mucha gente la conoce como 'Me muero por conocerte'. Es curioso porque esa frase se convirtió en icónica… cuando apareció YouTube, nos dimos cuenta de que todo el mundo la buscaba por ese nombre”.

Sobre la evolución de la música, ha destacado: “Nosotros no hacemos reggaetón, no hacemos música electrónica, pero te das cuenta de que siempre hay espacio para todos los tipos de música, más allá de qué estilos estén de moda”.

Finalmente, Álex Ubago se ha despedido agradecido: “Gracias a todos y a todas las que habéis estado hoy en el concierto, porque ha sido, la verdad, un concierto memorable, una energía increíble”.