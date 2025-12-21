Celso Bugallo muere a los 78 años

Archivo - El actor Celso Bugallo posa durante el photocall de la película ‘El buen patrón’, a 21 de septiembre de 2021, en el Kursaal, San Sebastián, País Vasco (España). - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 Dic. (CHANCE) -

El mundo de la interpretación llora la muerte del actor Celso Bugallo a los 78 años de edad. El intérprete ha fallecido este fin de semana en Pontevedra y será incinerado este domingo en la más estricta intimidad.

Bugallo, premiado con un Goya por su interpretación en la película 'Mar adentro' de Alejandro Amenábar, comenzó en los años 70 en el teatro y no fue hasta sus 52 años cuando debutó por primera vez en la gran pantalla, en 1999, de la mano del director José Luis Cuerda en 'La lengua de las mariposas'.

A partir de entonces su carrera cinematográfica fue imparable -con películas como 'El lapiz del carpintero', 'Mar adentro', 'La vida que te espera' o 'La noche de los girasoles'- y también dejó su huella en numerosas series de televisión como 'Mareas vivas', 'Rías Baixas', 'Periodistas', 'Los hombres de Paco', 'El incidente' o 'Fariña'.