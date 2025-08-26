Fallece Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, a los 88 años

MADRID, 26 Ago. (CHANCE) -

Triste noticia de última hora para el mundo de la cultura de nuestro país. Todavía asimilando el fallecimiento de la actriz Verónica Echegui este domingo 24 de agosto a los 42 años a causa de un cáncer, ahora toca despedir a uno de nuestros cantantes más populares, Manuel de la Calva, uno de los integrantes del Dúo Dinámico.

Ha sido precisamente su compañero durante más de 65 años, Ramón Arcusa, el que ha comunicado públicamente la muerte de su otra mitad, este martes en Madrid a los 88 años. Lo ha hecho con un emotivo mensaje que ha compartido en las redes oficiales del grupo:

"Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy" ha anunciado devastado. "No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida" ha pedido a sus incondicionales, antes de agradecer a su amigo todo lo que le ha dado y apuntar que su compañero "ya eres eterno": "Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos. Ramón Arcusa" ha concluido, dejando desolados a los admiradores del dúo.

Manolo llevaba más de 65 años sobre los escenarios junto a Ramón, con el que formó 'El Dúo Dinámico' en 1958. Precursores del pop en español, suyos son temas tan conocidos como "15 años tiene mi amor", "Resistiré", "Amor misterioso", o "Guateque".

Y aunque Ramón ha sido su 'alma gemela' en el terreno profesional, de la Calva estaba casado con Mirna Carvajal, con quien tenía dos hijos, Vicky y Daniel. Y a lo largo de su exitosa y larguísima trayectoria profesional, lejos de protagonizar enfrentamientos o envidias con otros artistas de la época, se convirtió en uno de los mejores amigos de nombres como Rocío Dúrcal o Julio Iglesias. Hasta siempre Manolo, dejas una huella imborrable en el mundo de la música en español.