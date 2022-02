Javier Bardem de su nominación con Penélope Cruz: "Que suceda a la vez me parece mágico"

MADRID, 8 Feb. (CHANCE) -

Sin poder esconder la alegría de compartir con Penélope Cruz su nominación a los Óscar, Javier Bardem reconoce que la celebración no hubiese sido la misma si su pareja no estuviera también en la misma situación. "A nivel personal estoy muy contento, especialmente, por Penélope. Quiero decir, estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo" ha dejado claro el actor de 'Being the Ricardos' durante su rueda de prensa.

Emocionado y feliz por poder compartir este triunfo con la madre de sus hijos, Bardem reconoció que Penélope se había alegrado mucho más por su nominación que él y es que Javier quería esperar a conocer el nombre de las actrices nominadas: "Ella se ha puesto muy contenta y yo me he quedado con cara de bobo, que es la cara que se me pone. Todavía no había reaccionado hasta que venía lo suyo porque, realmente, lo que quería era compartirlo con ella, si no, no tendría sentido".

Reconociendo que han pasado unos años especialmente complicados en la profesión debido a las restricciones por la Covid-19, Javier cree que esta nominación es una recompensa a todo el esfuerzo que han hecho para que los proyectos salieran adelante a psar de la situación: "Es un shock, estar los dos juntos es tan bonito... hemos compartido muchos momentos en este peregrinaje de rodaje. Hemos hablado de muchísimas cosas, de cuando los momentos son difíciles y de cuando uno no lo ve claro".

Como no podía ser de otra forma, el actor también recordó a su madre Pilar Bardem en un momento tan especial para él y es que ella está presente en cada uno de sus logros desde que se marchó: "Aquí tengo su anillo. No recuerdo un momento donde no me acuerde de Pilar, es mi madre, es el amor eterno que tengo por ella y la necesidad de contarle todas las cosas como ella le contaba a sus padres por las noches".

