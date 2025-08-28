Romina y Al Bano, así ha sido su mágico y esperado regreso a España con una sopresa muy especial

MADRID, 28 Ago. (CHANCE) -

Starlite Occident Marbella ha vivido este miércoles una de las noches más esperadas del verano. Después de años sin subirse juntos a un escenario en nuestro país, Al Bano y Romina Power han reaparecido en el festival de la Costa del Sol en un concierto único en el que, ante un auditorio entregado, han hecho un completo repaso por las canciones que han marcado a varias generaciones tanto en Italia como en España, como 'Felicità', 'Ci sarà', o 'Libertà'.

A pesar de su separación matrimonial, y del doloroso trance que vivieron con la desaparición de su hija Ylenia Carrisi en enero de 1994 en Nueva Orleans -rodeada de numerosas incógnitas y teorías, puesto que 30 años después nada se sabe de su paradero- la pareja ha retomado su carrera como dúo escogiendo Marbella en un concierto plagado de risas y momentos emotivos en el que además hubo una sorpresa muy especial: la aparición de su hijo Yari para interpretar varios temas junto a sus padres.

Un concierto en el que destacó la presencia de Virginia Troconis junto a la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz, con la que tiene una maravillosa relación que ha vuelto a quedar patente con la complicidad que derrocharon durante toda la noche, y en el que Al Bano y Romina han revelado el cariño especial que sienten por España.

"Yo me siento italiano porque soy italiano, pero me gusta viajar para entender cómo es el mundo. Y este sitio me parece un paraíso, paraíso de la música, paraíso donde la paz crece, la paz se canta, la paz se pone, la paz se impone. Nada más que eso aquí es Marbella" ha confesado el artista.

"Yo empecé la primera vez aquí en España en el 71. He hecho una gira increíble. Puedo decir claramente que conozco la España mejor que un español. Simplemente porque cada año, kilómetros y kilómetros, en todas las partes, desde Galicia hasta Ceuta, hasta Melilla, hasta todo. Bueno, ¿qué quiero decir? Por mitad me siento español, la otra mitad se queda siempre italiana" ha reconocido, presumiendo de su especial conexión con nuestro país.

Algo similar a lo que le sucede a Romina, que recordando que cuando empezó a venir a España en la década de los 70 "todo era muy rural y no había carreteras en todos los sitios. Era todo natural y me encantaba venir aquí". "Por muchos años no quería España, por muchos años no, cada vez que oía España, porque mi papá -el icónico actor Tyron Power- se había muerto aquí. Afuera de Madrid, y entonces no le tenía mucho cariño, lógicamente, pero al venir seguido, más lo conocía, más conocía a su gente, los lugares, las playas, me he encariñado y ahora de verdad que me faltaba, porque era mucho tiempo que no venía por aquí" ha revelado.