¿Quieres comer como recomienda Harvard? Descubre el nuevo menú del día de VIPS. ¡El "Plato Perfecto"!

VIPS lanza el "Plato Perfecto": un menú del día completo, equilibrado y adaptado al ritmo de vida actual, basado en el modelo Harvard de alimentación saludable. Una propuesta innovadora con proteína de calidad y guarniciones variadas, para quienes quieren cuidarse sin renunciar al placer de comer bien.

VIPS reinventa el menú del día con su nuevo "Plato Perfecto". Una propuesta innovadora que responde a las necesidades de un consumidor que, a la hora de comer fuera de casa, prefiere comidas sabrosas, equilibradas y que se adapten a su ritmo de vida sin tener que renunciar al placer de comer bien.

Inspirado en el modelo Harvard de alimentación saludable y bajo el concepto "Good Indulgence" que define el equilibrio entre el disfrute y el bienestar, el "Plato Perfecto" ofrece una experiencia gastronómica que cuida el cuerpo a la vez que satisface al paladar, posicionando a VIPS como una alternativa real para quienes buscan comer bien entre semana, sin complicaciones y con la garantía de una marca cercana y experta.

El menú del día, tal y como lo conocemos desde hace más de medio siglo, está experimentando una evolución. Este cambio puede deberse a varios factores: por un lado, desde el punto de vista de los consumidores, se han producido cambios en los hábitos de vida y ocio durante los últimos años, optando por platos más rápidos y equilibrados frente a comidas de 2 horas en medio de la jornada laboral. Y, por otro lado, para la restauración, el incremento en los precios de las materias primas influye en la rentabilidad del formato de primer y segundo plato. A esto se suma la creciente oferta de alternativas de platos preparados que podemos encontrar en diferentes supermercados.

UN PLATO COMPLETO: SALUD, CIENCIA Y SABOR EN TU MESA

Siguiendo el modelo Harvard -50% vegetales, 25% hidratos de carbono y 25% proteínas-, el "Plato Perfecto" está compuesto por una base de proteína y tres guarniciones, combinando texturas, sabor y color, acompañadas de pan de masa madre, bebida y postre. Este nuevo menú ya está disponible a un competitivo precio, desde 15,95 euroS para la opción vegetariano y de pollo, y por +1,5euroS para la opción de salmón y roast beef.

Esta nueva propuesta gastronómica de VIPS incluye diferentes opciones para conquistar a todos los paladares:

- Roast Beef con chimichurri de pistacho, aguacate con crema de limón y miel sobre hummus de remolacha, brócoli y zanahorias asadas sobre ricota con remolacha, sésamo negro, ajonjolí y salsa sweet chili, ensalada de espinacas, rúcula, rabanito y cebolla encurtida aliñada con cilantro y lima.

- Contramuslos de Pollo Piri - Piri con pico de gallo y piña troceada, salteado de champiñón Portobello con remolacha sobre hummus de guisante, batata asada con queso feta, almendra, nuez y compota de arándanos con hierbabuena, ensalada de espinacas, rúcula, rabanito y cebolla encurtida aliñada con cilantro y lima.

- Salmón a la plancha, brócoli y zanahorias asadas sobre ricota con remolacha, sésamo negro, ajonjolí y salsa sweet chili, cuscús con queso de cabra, arándanos, anacardos, almendra y menta, ensalada de espinacas, rúcula, rabanito y cebolla encurtida aliñada con cilantro y lima.

- Vegetariano: Boniato asado acompañado de sweet garden y compota de arándanos, lentejas aliñadas con queso feta, almendra y nueces sobre hummus de garbanzo, arroz con edamame, remolacha y pico de gallo con piña troceada y sweet chili, ensalada de espinacas, rúcula, rabanito y cebolla encurtida aliñada con cilantro y lima.

"Queremos que nuestros clientes disfruten de una comida rica, saludable y conveniente. El nuevo menú del día es nuestra forma de democratizar el bienestar sin perder el sabor ni el disfrute", afirma Carlos Peguero Arcones, director de innovación, desarrollo y gestión de producto de VIPS.