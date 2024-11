Adriana Ugarte acude a la presentación del libro de Juan José Ballesta y desvela el vínculo tan especial entre ellos

MADRID, 2 Nov. (CHANCE) -

Juan José Ballesta vivía este viernes uno de los días más especiales de su vida: presentaba públicamente su primer libro, 'La vida mejor: El Bola, la fama, el cine y todo lo demás', y lo hacía de la mano de Luisa Martín y Eva Cruz.

Al acto acudieron rostros conocidos a apoyar al actor, como Adriana Ugarte, quien aseguraba estar "muy emocionada y muy admirada" porque "desde que lo conocí cuando tenía 21 años, ahora que tengo 39, no he dejado de admirarlo".

Haciendo gala de su generosidad, la actriz desvelaba que "Juanjo y yo llevábamos igual, sin hablar, 16 años o 17 años", pero cuando "me llegó su mensaje, no lo pensé" y por eso no dudaba en estar a su lado en un día tan especial para él.

Demostrando el gran cariño que le tiene, Adriana explicaba que entre ambos "hay una conexión muy potente, muy profunda, muy transparente y que cala muy hondo" porque "cuando conoces a alguien que te llega al corazón y que le ves la calidad humana, quieres estar a su lado, donde esté. Y Juanjo tiene eso".

En cuanto al momento profesional que vive, nos explicaba que "estoy muy contenta porque han seleccionado la última peli que rodamos en el Festival de Mar del Plata, así que en un mes nos vamos a Argentina a promocionar 'El silencio de Marcos Tremer' y con muchas ganas de que esta peli que me parece tan bonita llegue a España y os toque un poquito el corazón. Eso es lo esperamos".