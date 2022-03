Ágatha Ruiz de la Prada consigue 'agathizar' a José Manuel Díaz-Patón

MADRID, 6 Mar. (CHANCE) -

Ágatha Ruiz de la Prada está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida y es que desde que hizo pública su relación sentimental con José Manuel Díaz-Patón, al diseñadora luce una sonrisa de felicidad que hace tiempo no veíamos. En esta ocasión, la hemos visto en Málaga y no hemos dudado en hablar con ella para saber cómo está llevando esta nueva etapa de su vida.

La diseñadora nos ha confesado que todavía está en la fase inicial de su relación con José Manuel Díaz-Patón: "ahora estamos con la tontería del principio, genial", tanto es así que todavía no se ha planteado qué le da él que no le hayan dado otros: "no sé, estamos empezando. Estoy muy contenta y muy feliz".

Para su desfile, le ha regalado a José Manuel Díaz-Patón una corbata con un diseño suyo y asegura que es un proceso que acaba de comenzar: "bueno, está empezando a Agathizarse". También nos ha hablado de su viaje en pareja a Venecia, que fue todo un éxito y les permitió vivir unos días muy románticos: "muy bonito, muy romántico, maravilloso. Se lo recomiendo a todo el mundo".

José Manuel no ha dudado en acompañar a Málaga a su pareja y se ha mostrado muy cariñosa con ella, de la que asegura que: "Estoy Agathizado totalmente, que me perdonen mis amigos pero ya he renunciado a todo". No cabe duda de que la relación va viento en popa y ambos están exprimiendo al máximo todos los momentos que comparten.