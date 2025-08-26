Aitana y Plex comparten el primer vídeo de sus idílicas vacaciones como pareja

MADRID, 26 Ago. (CHANCE) -

Una vez más Aitana Ocaña y Plex lo han vuelto a hacer, esta vez la pareja ha recurrido a las redes sociales para presumir de amor y complicidad confirmando así que su relación marcha viento en popa a pesar de la discrección con la que la intentaron llevar en el inicio. Disfrutando de unos días de tranquilidad y desconexión, la pareja ha elegido unas playas paradisíacas para compartir su tiempo juntos antes de poner punto y final a un verano que ha sido frenético a nivel profesional.

Esta vez ha sido el youtuber el que ha utilizado su cuenta de Tik Tok para compartir con sus seguidores un divertido vídeo en el que la pareja protagoniza uno de los retos virales en redes sociales en el que Aitana sale corriendo y Plex le da unos minutos antes de salir corriendo detrás de ella para ver si logra alcanzarla, un propósito que sí que consigue en esta ocasión.

Felices y presumiendo de complicidad, este es el primer vídeo que la pareja comparte con sus seguidores desde que se confirmó su relación y es que, por el momento, tanto Aitana como Plex habían preferido mantener su historia de amor alejada del revuelo mediático que les acompaña en su día a día.