Alejandra Prat se deshace en elogios hablando de su cuñada, Alexia Pla: "Es un bellezón y hacen un parejón"

MADRID, 11 Jul. (CHANCE) -

Con una larga trayectoria profesional en sus espaldas, Joaquín Prat se ha convertido en uno de los rostros conocidos más importantes a nivel periodístico del panorama nacional. Al frente de 'Vamos a ver', el presentador de televisión vive ahora un momento de lo más especial en el ámbito laboral, pero también en lo personal.

Lejos de los focos de los platós de televisión, el comunicador mantiene una relación sentimental con Alexia Pla desde hace meses, pero lo cierto es que son pocas las ocasiones en las que ha hablado de ella... y es que la discreción en esta parcela de su vida siempre ha primado por encima de todo.

Este jueves hemos podido hablar con Alejandra Prat en la presentación de la comedia de Hollywood, 'Fly me to the moon', y ha opinado como nunca de su cuñada Alexia Pla, asegurando que es "un bellezón, monísima, feliz" y que juntos hacen un "parejón, yo estoy súper contenta" .

Con la simpatía que le caracteriza, Alejandra no ha querido mojarse más y ha respetado la privacidad de su hermano, sin querer desvelar si su relación acabará en boda: "Eso te lo pueden decir ellos, de la vida de mi hermano que te hable él".

También le hemos preguntado por lo sucedido entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, y lo único que tiene claro la periodista es que "mi marido nunca diría que nuestra relación es abierta si no lo es, que no lo es. Conozco a María José, pero estoy expectante por ver qué nos cuenta".

Por último, exprimiendo al máximo su nueva etapa como colaboradora en 'Vamos a ver', Alejandra nos ha comentado que es "un orgullo" estar bajo los mandos de su hermano porque "es un tío súper profesional que está en todo. Si tiene que mandar algún mensaje, lo dice, pero nunca tiene mala uva ni nada de eso, cuando acaba el programa, se acabaron los temas, sí que es duro con sus exigencias y eso está muy bien, por eso va tan bien el programa".