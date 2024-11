Alejandra Rubio desmiente que Carlo Costanzia vaya a participar en la próxima edición de 'Supervivientes'

MADRID, 27 Nov. (CHANCE) -

En plena cuenta atrás para convertirse en madre de su primer hijo junto a Carlo Costanzia, Alejandra Rubio continúa imparable. Con una voluminosa barriguita que deja entrever que el nuevo miembro de la familia podría llegar en cualquier momento -aunque continúa sin confirmar la fecha en la que sale de cuentas- la nieta de María Teresa Campos sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales, y este martes se ha convertido en la gran protagonista de la inauguración de Casa Shein en el madrileño Palacio de Santa Bárbara junto a otros rostros conocidos como Raquel Bollo, Nagore Robles, o Susana Bicho.

"Me queda muy poquito, muy poquito, pero tampoco he sido yo mucho de engordar y al final tengo tripa y ya está" ha reconocido, confesando que a pocas semanas de dar a luz ya han empezado los nervios: "Lo normal, me enfrento a un parto la primera vez en mi vida y estoy nerviosa". "Lo he dejado todo para el último momento y estoy en modo carrera" admite, desvelando que ya tiene "más o menos" lista la habitación del bebé -cuyo sexo y nombre sigue sin anunciar- y todo lo necesario para su llegada.

"Estamos en un momento precioso, aunque es verdad que ha habido muchas cosillas por medio, pero bueno. Estamos súper felices, muy contentos y nada, pues esperando. Llega el momento" ha añadido, dejando claro que su relación con Carlo marcha a las mil maravillas a pesar de los rumores de crisis que les persiguen periódicamente. "Se dicen tantas cosas... a veces metemos tanto la pata con tantas historias que no tenemos ni idea, porque en verdad se opina sin saber realmente lo que pasa en cada casa. Entonces, bueno, pues que digan lo que sea. Aquí seguimos. Hombre, claro, es que como tenga que pensar cada vez que dicen una cosa de estas. Aquí seguimos y el tiempo pone todo en su lugar" sentencia, revelando que están igual de enamorados que el primer día.

Comentadísimas han sido sus declaraciones desmarcándose de la decisión de Anabel Pantoja de que su madre, Merchi Bernal, esté con ella en Canarias tres meses tras el nacimiento de su hija Alma el pasado sábado. Sincera, Alejandra confesaba en 'Vamos a ver' que en su caso su madre no se instalará en su piso para echarles una mano a Carlo y a ella con el bebé. Algo que ha querido matizar, aunque sí ha revelado entre risas el motivo por el que Terelu no seguirá los pasos de la exmujer de Bernardo Pantoja: "Yo no sé ni quién va a estar en mi casa ni quién no, es que se pueden pensar tantas cosas que luego no son así.... Pero mi madre no pisa mi casa. ¿No ves que tenemos un zoo? Que tenemos tres gatos, una perra, que a mi madre le dan miedo los gatos y a mi madre no le gusta mi casa".

Sin embargo, sí tiene claro que la colaboradora será una súper abuela. "Ya está en modo abuela, imagínate. Está todo el día 'mira esto, mira lo otro'... Está encantada, mi madre se ha vuelto loca. Todos, ¿eh? Todos los abuelos" ha asegurado, desvelando que no solo Terelu sino también su 'suegra', Mar Flores, está deseando que nazca su nieto. "Están todos encantados. Y Mar está nerviosa como abuela, como todos los abuelos" asegura.

Hablando de abuelos, este miércoles María Teresa Campos recibirá la Medalla de Oro de las Bellas Artes a título póstumo. Un reconocimiento muy especial que recogerán en su nombre Terelu y Carmen Borrego en Sevilla y que Alejandra se perderá por lo avanzado de su embarazo. "Aunque sea póstumo, para mí es un orgullo. Mi abuela, ya sabéis. Sabéis que yo siempre la recordaré como la gran profesional que es y para mí mi abuela, sobre todo, y estoy muy contenta de que vayan. Yo no he podido estar, me da un poco de rabia. No, porque ya no, ya no me puedo ir a ninguna parte. Queda muy poco" expresa.

"Son abuelas especiales. Mi abuela no ha sido una abuela al uso y mi madre, pues no será una abuela al uso. Pero, en ese sentido, es que eso es fantástico, porque cada una con sus cosas. Yo, vamos, estoy convencida que va a tener unos abuelos..." sentencia, convencida de que tanto Terelu y Alejandro Rubio, como Mar y Carlo Costanzia, serán increíbles con su bebé.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina -una fecha en la que previsiblemente ya habrá sido mamá- Alejandra ha dejado la puerta abierta a un reencuentro con su primo José María Almoguera en estas fechas tan familiares, a pesar de que actualmente no mantienen ningún tipo de relación: "Mi tía pasará la Nochebuena con nosotros como siempre, y si él llama a nuestra puerta será bienvenido. La familia es lo primero. Luego están las tonterías, pero la familia...".

Y aunque prefiere no seguir hablando sobre su primo porque "no me quiero meter en este tema, prefiero mantenerme al margen, que la vida da muchas vueltas" sí se ha pronunciado sobre los rumores de que Carmen y su hijo podrían participar juntos en un reality de Mediaset. "No tengo ni idea, pero es verdad que dicen siempre, a mí me dicen todos los años, va a ir a 'Gran Hermano', a 'Supervivientes'. Lo han dicho de Carlo también. Vamos, ahora estamos súper centrados en lo nuestro" ha afirmado, desmintiendo así que su novio vaya a viajar a Honduras para convertirse en concursante de la próxima edición de 'Supervivientes'.