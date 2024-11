Aless Gibaja desmiente mala relación entre Terelu Campos y Alejandra Rubio... ¡y también una posible crisis!

MADRID, 21 Nov. (CHANCE) -

En mitad de rumores de crisis sentimental, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se mantienen al margen de todas las informaciones que salen a la luz sobre su noviazgo a pocas semanas de que den la bienvenida a su primer hijo en común.

A pesar de que ellos mantienen silencio, Aless Gibaja, muy amigo de la pareja, ha desmentido esta semana la posible crisis que estarían viviendo: "Pero ¿crisis de qué? Es de chiste".

Al influencer le encantaría que "vierais como se cuidan los dos, es de película, cómo se miran, cómo se respetan" y aseguraba que "Carlo súper atento a ella, que no le falte de nada, o sea, son la pareja perfecta".

Además, el colaborador de televisión también desmentía la mala relación que podría haber entre Terelu y su hija, dejando claro "la relación de ellas dos es increíble" y, además, dejaba claro que "siempre hay rumores porque lo malo vende".

El que fuera amigo de Isa Pantoja nos ha contado que ha podido felicitarla por el embarazo porque "no ha pasado nada, no nos hemos enfadado, simplemente al final tomamos caminos diferentes, pero ahí nos mantenemos".

Y es que, aunque nadie lo imaginaba "mantenemos el contacto y por supuesto, en cuanto vi la noticia la he felicitado, me contestó súper cariñosa y yo siempre la he defendido, siempre he sido súper defensor de isa y creo que es súper injusto".

Por último, a pesar de no tener amistad con Asraf Beno, Aless piensa que "es un chico bueno, lo ha demostrado y una vez más la gente ataca, critica, juzga y ahí está, o sea, va a ser el papá de su bebé".