Alice Campello reaparece, pletórica, sin cerrar la puerta a una reconciliación con Morata: "No me cierro"

MADRID, 4 Dic. (CHANCE) -

El pasado mes de agosto, Alice Campello y Álvaro Morata anunciaban su separación después de ocho años de relación y cuatro hijos en común. Una noticia que desataba todas las alarmas y, sobre todo, una gran multitud de rumores que han tenido que desmentir en los últimos meses.

Asegurando que se habían querido y que los años que pasaron juntos fueron "maravillosos" ambos anunciaban su ruptura, desmintiendo después de este anuncio una posible infidelidad por parte del futbolista.

Ahora, la influencer ha acaparado los titulares de la prensa debido a la entrevista que ha ofrecido para la revista Forbes, en la que ha asegurado que "no estoy sufriendo ningún tipo de desamor porque hablo con Álvaro todos los días. No se ha ido con otra, nada de eso ha pasado. Álvaro me está respetando. Es más, no estábamos bien por nuestras cosas" y dejando claro que "mi objetivo ahora no es volver, sino estar bien".

Este miércoles, Alice ha reaparecido ante las cámaras en el photocall de la II edición Forbes Cómo Lo Hice y allí ha atendido a la prensa hablando sin tapujos de todo lo que está viviendo.

Campello ha comentado que "me encuentro bien, tranquila" porque "mis niños están bien y tenemos todos salud". En cuanto a una posible reconciliación con Álvaro, ha explicado que "la vida te sorprende cada día, es posible cualquier cosa, no me cierro absolutamente nada y no se qué pueda pasar".

Además, ha asegurado que "es mi familia independientemente de todo" y por eso "vamos a estar juntos" en Navidad, sobre todo porque "los niños nos han pedido hacer galletas todos juntos".

"Lo importante es que nos queremos mucho, nos respetamos mucho, lo estamos llevando entre comillas bien y nuestros hijos están bien, que es lo único que me preocupa" ha explicado la influencer después de preguntarle por la depresión posparto que sufrió.

También ha aclarado que se dejaron de seguir en redes sociales porque "yo no estaba bien conmigo misma y él tampoco consigo, al final lo que termina saliendo siempre es el amor porque no hay nada grave que haya pasado, solo momentos de enfado".

Por último, Alice ha abierto su corazón y ha confesado que sus hijos "me hacen sentir súper orgullosa de todo lo que he hecho, me dan un amor que es increíble" y "no lo cambiaría por nada".