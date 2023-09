Amador Mohedano cumple 70 años completamente desaparecido... ¿dónde está?

MADRID, 17 Sep. (CHANCE) -

¿Dónde está Amador Mohedano? Desde el pasado 4 de junio no vemos al hermano de Rocío Jurado, cuando en el homenaje que Chipiona le rendía a la artista, acudía al Santuario de la Virgen de Regla para preparar el sonido. Aún así, aquel día esquivó las cámaras, ya que en un primer momento se dijo que no había acudido a la iglesia, pero minutos más tarde hacía su reaparición y explicaba porqué no había estado en la misa.

El que fuera marido de Rosa Benito cumple hoy 70 años y lo hace en la más estricta intimidad, tal y como decidió hace unos años cuando se quiso retirar de la vida pública y solamente hacer apariciones en los platós de televisión. Una de las últimas que hizo fue con su exmujer, donde sellaron la paz y protagonizaron un momento de lo más dulce reconciliándose ante las cámaras.

Siempre al lado de su hermana Rocío, Amador fue su representante, su mano derecha, su hombre de confianza... no dio un paso sin ella, pero cuando en 2006 falleció, tuvo que empezar a hacer su camino solo. Aunque probó suerte en el mundo de la música llevando a otros artistas, pero lo cierto es que no funcionó.

Mientras él bajaba como la espuma en el mundo público, su mujer por aquel entonces hacía caja en todos los espacios de Telecinco... se comía las cámaras y su naturalidad fue premiada en 'Supervivientes' cuando se llevó el premio como finalista, eso sí, su matrimonio comenzó a hacer aguas en ese mismo momento.

Después de televisar un divorcio en 'Sálvame', ocupando su espacio durante cuatro horas diarias, la imagen de Amador quedó por los suelos: una mano rota, infiel a su mujer, que le había llevado a la ruina mientras ella pensaba que se hacía de oro por todos los platós.

En los últimos años de su vida pública, el que fuera mánager de Rocío Jurado ha hecho alguna aparición en televisión para hablar de ésta y de su sobrina, Rocío Carrasco, la que ha estado en boca de todos después de protagonizar dos documentales que han cambiado la versión que todo el mundo conocía.

Hoy, Amador cumple 70 años y lo hace en la más estricta privacidad... ¿Qué le pasa al que fuera colaborador de televisión? ¿Dónde se encuentra? ¿Tiene pensado volver a los focos de televisión?