Ana Belén y los Javis desvelan que la polémica de Carlos Vermut ha afectado a los Premios Goya

MADRID, 30 Ene. (CHANCE) -

A menos de dos semanas de la celebración de la 38 edición de los Premios Goya, los presentadores calientan motores para una de las galas más esperadas de la industria. En esta ocasión, Europa Press ha podido hablar con Ana Belén, Javier Calvo y Javier Ambrossi para ver cómo están llevando la cuenta atrás para esta noche tan especial.

Sin duda alguna, uno de los temas del momento es la acusación por agresión sexual a Carlos Vermut, tema que se trató por encima en los Premios Feroz a través de unas palabras de María Guerra. Los Javis han querido recalcar que, durante la alfombra roja, muchos fueron los compañeros que aprovecharon para posicionarse a favor de las víctimas.

Javier Amborssi reconocía lo mucho que le dolía que sucedan este tipo de actuaciones entre compañeros de la profesión: "vivimos en una industria que es muy vulnerable y que creo que tenemos que cuidar mucho porque es muy frágil y están dentro los sueños y los deseos y las ambiciones personales y profesionales de mucha gente. Yo creo que me da... me da realmente... me duele".

Esta situación ha afectado al guion de los Premios Goya y así han querido confirmarlo: "se ha encontrado un momento para hablar de ello". Así, esta problemática tendrá su lugar durante la gala, cuyo tratamiento seguirá el reciente comunicado de la Academia de Cine.

Los presentadores de la gala se encuentran contentos y cómodos con la gran responsabilidad que tienen en esta nueva edición de los premios, que contará con "mucho homenaje al cine" y que tendrá su marca personal, como relataba Ana Belén: "la gala tendrá que ver con cómo somos, con cómo nos hemos desenvuelto y nos desenvolvemos en la profesión. No pretendemos hacer lo que no somos".

