Ana Cristina Portillo, ilusionada con su boda, advierte que Bertín Osborne no cantará: "He prohibido los micrófonos"

MADRID, 20 Jun. (CHANCE) -

El próximo 28 de septiembre, Ana Cristina Portillo se dará el 'Sí, quiero' con el ingeniero industrial Santiago Camacho. Un eventazo que reunirá a sus hermanas y a Bertín Osborne después de todas las polémicas que ha habido con el presentador.

Este jueves hemos podido hablar con ella en los II Premios Escala de Interiorismo creados por la Escuela Madrileña de Decoración y nos ha confesado que está "muy contenta" por su enlace matrimonial.

Además, nos ha explicado que "voy muy con la calma, de hecho mis hermanas están flipando porque me preguntan y yo les digo 'todavía no he hecho esto, ni la prueba oficial del traje'". Eso sí, supone "que me pondré más nerviosa cuando se acerque la fecha, ahora estoy con los preparativos".

Ana Cristina nos ha confirmado que "todas" sus hermanas están invitadas a la boda y que la despedida de soltera que organizó con ellas fue lo más porque "nos cuesta mucho cuadrar y estar las cuatro solas, siempre hay algo".

En cuanto a si veremos a Bertín cantar en su boda... lo tiene claro: "No, no creo" porque "he prohibido los micrófonos" y dejaba entrever que también es una indirecta para la prensa porque quiere que haya la mayor discreción posible.

También se le ha preguntado por todas las polémicas que ha protagonizado el artista en los últimos meses, pero ha evitado hablar del tema asegurando que "ya sabéis que no me entero, no respondo, no sé nada".

Eso sí, ha tenido unas bonitas palabras para Fabiola Martínez: "Es una mujeraza, siempre desea el bien, siempre ayuda, siempre está, tiene mucha cabeza" y ha dejado claro que "nosotros no hablamos del tema". Tanto es así que "me entero de cosas por vosotros".