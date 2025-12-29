Anabel Pantoja pone rumbo a Canarias con su madre Merchi y su hija mientras David Rodríguez se queda fuera de los planes

Anabel Pantoja pone rumbo a Canarias con su madre y su hija mientras David se queda fuera de los planes familiares - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Dic. (CHANCE) -

Anabel Pantoja pone rumbo a Canarias junto a su madre, Merchi Bernal, y su hija, la pequeña Alma, en unas Navidades marcadas por la tensión familiar y la incógnita sobre si finalmente se producirá un reencuentro entre suegra y yerno, David Rodríguez.

La influencer ha pasado estos días moviéndose entre Sevilla y Córdoba para intentar conciliar a las dos partes más importantes de su vida, su madre y su novio, cuya mala relación está dando mucho de qué hablar. Varios colaboradores y personas cercanas al entorno apuntan a que la situación entre David y Merchi habría llegado a un punto de "no retorno", hasta el extremo de que él se habría negado a compartir con su suegra las fechas más señaladas, planteando incluso un ultimátum sobre dónde y con quién pasar la Nochebuena.

En medio de ese pulso silencioso, las cámaras han captado a Merchi ejerciendo de abuela "disfrutona" con Alma, pero siempre sin la presencia de David, reforzando la imagen de dos navidades paralelas alrededor de Anabel: la rama materna por un lado y la vida en pareja por otro. Lo que les separa va más allá del carácter, periodistas como Antonio Rossi han vinculado el deterioro del vínculo a la investigación judicial abierta meses atrás por las lesiones que presentaba la niña al llegar a un hospital canario, asunto del que la familia de la colaboradora habría responsabilizado en parte al fisioterapeuta.

Con este telón de fondo, los planes de fin de año pasan por Canarias, el refugio emocional que la sevillana se construyó en Arguineguín y donde desea recibir 2026 de la mano de su pequeña y arropada por su madre, lejos del ruido mediático que ha rodeado a la familia durante todo el año. A pesar de que su novio no ha viajado junto a ellas en esta ocasión, dejando que hija y abuela vuelen primero, se queda la puerta abierta a que la pareja de la influencer pueda sumarse más adelante si las circunstancias lo permiten, lo que haría posible una foto de Nochevieja en familia tras días de evidente cisma.

Mientras las maletas se cierran rumbo a las islas, el gran interrogante es si el fisioterapeuta terminará tomando un vuelo de última hora para brindar con su pareja y su hija... o si Canarias se convertirá en el escenario de unas campanadas en clave de chicas, sin él, pero con la vista puesta en lo que pueda suceder en los próximos días.