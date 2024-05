Ángel Cristo desafía con humor a su hermana Sofía: "No tengo miedo a las demandas. Las estoy esperando"

MADRID, 28 May. (CHANCE) -

El regreso de Ángel Cristo Jr. a España tras su expulsión de 'Supervivientes' ha reavivado la guerra familiar que mantiene contra su madre y su hermana desde hace meses. Ante las palabras de Sofía Cristo, el hijo de Bárbara Rey ha preferido reaccionar con indiferencia, manteniendo la calma y tomándose con humor estas declaraciones.

A pesar de que su hermana le recrimina el hecho de que ensalce la figura de su padre habiendo sido un maltratador, Ángel ha respondido con una sonrisa a las palabras de Sofía en televisión: "No veo la tele". De lo más sarcástico junto a su pareja, Ana Herminia, el hijo de Bárbara Rey responde a la DJ: "No hemos salido ni de la cama, ¿a qué no?". Recuperando el tiempo perdido junto a su chica, Ángel Cristo entraba en una tienda para comprar "una secadora" y anuncia planes de boda: "Habrá que casarse de verdad".

Más tranquilo y tras terminar los recados pendientes, el ex superviviente ha contestado finalmente a Sofía: "No tengo miedo a las demandas. Las estoy esperando". Ante las declaraciones de su hermana asegurando que si se lo encontrase por la calle reaccionaría como Arantxa del Sol, responde sonriendo: "Yo lo que haría es saludarla".

Acompañado de su pareja, Ángel asegura de nuevo no haber escuchado dichas declaraciones, pero afirmaba que "lo voy a ver cuando pueda". En cuanto a las afirmaciones de que su madre sufría el síndrome de Estocolmo con él, el joven se sorprende: "¿De Estocolmo? ¿Por qué de Estocolmo? No sé".