Ángel Cristo responde con ironía a la entrevista de su madre mientras demuestra su destreza en monociclo

MADRID, 9 Dic. (CHANCE) -

Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, ha reaccionado de manera peculiar a la próxima entrevista de su madre en televisión, en la que tal y como ella misma ha desvelado, hablará tanto de las polémicas fotografías con el Rey Juan Carlos I como de la demanda que ha interpuesto a su hijo por diferentes motivos.

Mientras mostraba sus habilidades circenses subido en un monociclo, el joven no ha querido profundizar sobre el tema, dejando claro que, por el momento, quiere continuar al margen de polémicas.

"Claro, yo voy a seguir dándome mi vueltecita en monociclo y es que no sé qué deciros", ha comentado entre risas, dejando entrever su postura relajada. "Sabéis que cuando considere que pueda hablar, lo hablo y hablo con nosotros. A veces hay que esperar a ver qué pasa", ha dicho en referencia a las declaraciones que ofrecerá su madre.

Con un "pan de leche" en la mano, Ángel ha insistido en no querer dar más explicaciones por el momento: "Solo quería enviar un saludo. Me voy que tengo que hacer deporte", ha expresado irónicamente antes de despedirse.

A pesar de su aparente tranquilidad, el hijo de Bárbara Rey no ha podido evitar reírse cuando se le ha preguntado por la intervención de su madre en televisión: "Sentarse a hablar es terapéutico". "Que no, que estoy tranquilo, pero de verdad es que me hace gracia", ha afirmado, asegurando sentirse "estupendamente tranquilo" y "expectante" sobre lo que pueda ocurrir.

El joven también ha dejado claro que no piensa comentar cómo está afrontando su esposa, Ana Herminia, las revelaciones que su suegra pueda hacer: "De eso no voy a hablar".

Finalmente, Ángel Cristo demuestra una vez más su habilidad para mantener el equilibrio en el monociclo, sorprendiendo a todos con este talento oculto que desconocíamos hasta el momento y del que ha querido presumir ante las cámaras.