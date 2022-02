Antonio David Flores, molesto tras ser 'pillado' en un storie de Marta Riesco que demuestra que siguen juntos

MADRID, 9 Feb. (CHANCE) -

Su distanciamiento en las últimas semanas y la falta de apoyo de Antonio David Flores a Marta Riesco durante su baja laboral - al verse sobrepasada por las críticas y comentarios que ha acaparado tras hacerse pública su relación con el ex de Rocío Carrasco - motivaron que muchos diésemos por hecho la ruptura de la pareja.

Sin embargo, las tornas han cambiado y el reflejo de las piernas del excolaborador en un storie compartido en Instagram por la reportera en la terraza de su casa sería la prueba de que el noviazgo continúa. Dejando claro que no va a entrar en confirmados ni en desmentidos porque no quiere hablar de su vida privada, Marta sí ha aclarado que la persona que se ve en su publicación es Manolito, el marido de su madre; algo que casi nadie se ha creído, puesto que las zapatillas y los pantalones son iguales a los de Antonio David, además de que la manera de cruzar las piernas es característica del padre de Rocío Flores.

De nuevo en Madrid para asistir 'como periodista' a un mediático juicio que implica a dos exconcursantes de 'Gran Hermano', hemos pillado al ex de Olga Moreno entrando en un restaurante y hemos aprovechado para preguntarle en qué punto se encuentra su relación con Marta Riesco; "No voy a hacer ninguna declaración, de verdad, sinceramente ya lo sabéis", ha respondido, dejando en el aire si ha roto con la reportera o si, al contrario de lo que pensábamos, siguen con su historia de amor pero alejada del foco mediático. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!

