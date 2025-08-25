Augusto Algueró, hijo de Carmen Sevilla, rompe su silencio y zanja la polémica por la lápida de su madre

MADRID, 25 Ago. (CHANCE) -

Tras varios años alejada del foco mediático a causa de su deterioro cognitivo, Carmen Sevilla fallecía el 27 de junio de 2023 a los 92 años y, lejos de la despedida que se esperaba a la artista teniendo en cuenta que durante décadas fue uno de los rostros más populares de nuestro país, su único hijo Augusto Algueró Jr. -fruto de su matrimonio con el compositor Augusto Algueró- decidía que su adiós se produjese en la más estricta intimidad, lejos de grandes homenajes o funerales multitudinarios.

Dos años adiós de su discreto fallecimiento, la revista 'Lecturas' revelaba el lugar en el que reposan los restos mortales de la inolvidable presentadora del 'Telecupón', el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde también descansan otros mitos como Paquirri, Marifé de Triana, o Juanita Reina.

Sin embargo, el hecho de que su nombre no figure en la lápida -en la que aparecen el de sus padres y el de su hermano-, y de que el panteón esté en un estado un tanto llamativo (sin flores y cubierto de polvo), ha desatado una gran controversia y numerosas críticas contra su hijo por no cuidar el sitio en el que se encuentran enterradas las cenizas de la icónica folclórica.

Y a pesar de que tanto en vida de Carmen como desde su fallecimiento hace dos años Agusto Jr. se ha mantenido al margen de la polémica, ahora ha decidido romper su silencio por primera vez en el programa 'Fiesta': "Nunca he querido hacer presencia de mi imagen en ningún medio, es una decisión personal. Hay gente que no tiene ocupación y se dedica a hablar, pero no es cierto que el panteón en el que está mi madre esté descuidado. Lo único que pasa es que no tiene el nombre puesto en la lápida porque yo no se lo he querido poner" ha explicado, apuntando que aunque de momento no tiene en mente ponerlo, "igual dentro de unos años lo pongo".

"Mi madre fue incinerada y lógicamente pues a los días, cuando nos avisaron del tanatorio, se recogieron las cenizas y ya está" ha zanjado, dejando claro que la lápida de su madre está cuidada a pesar de que el nombre de Carmen Sevilla no figure en ella todavía.