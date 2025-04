Al Bano y Romina Power reflexionan sobre cómo superaron la desaparición y muerte de su hija

MADRID, 9 Abr. (CHANCE) -

Al Bano y Romina Power han presentado este miércoles, 9 de abril, su próximo concierto en el Movistar Arena de Madrid -el cual se celebrará el próximo 24 de mayo- ante los medios de comunicación y allí han hablado de cómo superaron el peor momento de su vida: la desaparición de su hija.

"Yo he entendido muy bien la religión cristiana cuando en los años 90 me pasó de todo, de todo con nuestra hija, con su partida, con tantas cosas..." comentaba Al Bano. Fue entonces cuando "me alejé de la religión cristiana del sentimiento cristiano" y se refugió en la música.

"He cantado como un dios en aquellos momentos por la rabia, por todo lo que vivía, pero me di cuenta de que me faltaba algo, el sentido cristiano que había perdido. Y me di cuenta de que también Dios perdió su hijo y dije a mí mismo, si tú eres un buen cristiano ¿por qué no entiendes este pasaje de la vida, esta realidad en la vida?", explicaba.

El artista aseguraba que perder a un hijo es "algo muy importante en tu vida" y cuando asumió el destino que le había tocado vivir "mi vida fue mejor" porque "me he apropiado de los que me habían alejado y vivo mejor, habiendo descubierto sobre mi piel que es la religión cristiana".

Por su parte, Romina desvelaba que encontró las respuestas a sus preguntas en "los libros de filosofía hindú" porque "me gustan los libros de mi guía espiritual, sigo aprendiendo budismo y eso me ayuda mucho" ya que "ha contestado todas las preguntas que tenía y no tenía una respuesta".

En cuanto a su próximo concierto en el Movistar Arena de Madrid desvelaban que "va a ser un show increíble" y explicaban que "de vez en cuando actuamos juntos porque la gente lo quiere y me parece justo que cuando la gente quiere tiene que dar".