Bárbara Mirjan desvela que está llevando "muy bien" los preparativos de su boda con Cayetano Martínez de Irujo

MADRID, 4 Abr. (CHANCE) -

En mitad de la polémica que rodea de nuevo a la Casa de Alba después de que la Fiscalía de Sevilla haya pedido que el duque de Arjona, Eugenia, Fernando y Alfonso Martínez de Irujo declaren ante el juez como investigados por un presunto delito contra el medio ambiente, Bárbara Mirjan ha reaparecido ante las cámaras.

La joven se ha mostrado sonriente al ser preguntada por su boda con Cayetano Martínez de Irujo, que como ya se ha confirmado se celebrará en la finca sevillana de 'Las Arroyuelas' en el mes de octubre con la presencia de gran parte de la familia Alba.

Bárbara ha confirmado que está llevando los preparativos de su boda "muy bien" y se ha mostrado discreta a la hora de dar más detalles al respecto. Eso sí, con una sonrisa ha agradecido las felicitaciones por su enlace: "Mil gracias".

"A mí me hace muchísima ilusión. Me alegro un montón por ellos. Creo que llevan ya muchísimos años y que se tenían que casar y me hace mucha ilusión", decía ayer Tana Rivera al ser preguntada por la boda de su tío. Y es que, a pesar de los distanciamientos familiares que ha habido en los últimos años, parece que la paz ha llegado a los Alba y tanto Carlos como Eugenia asistirán al enlace.