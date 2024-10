Bárbara Rey rompe su silencio sobre el escenario y lanza un contundente mensaje: "Por eso soy quien soy"

MADRID, 2 Oct. (CHANCE) -

Una semana después de la publicación de sus imágenes en actitud cariñosa con el Rey Juan Carlos en una revista holandesa, Bárbara Rey ha reaparecido públicamente. Tras unos días refugiándose del escándalo en su pueblo natal, Totana (Murcia), la vedette se ha subido al escenario en la localidad albaceteña de Hellín y ha triunfado.

Dejando a un lado los complicados momentos que está viviendo tras las declaraciones de su hijo Ángel Cristo Jr. -que tras asegurar que chantajeó al Emérito para tener un 'seguro de vida' ahora ha revelado en 'Lecturas' que la salvó de la cárcel al alertarla de que el entorno del padre de Felipe VI pretendía tenderle una trampa-, la vedette lo ha dado todo derrochando sonrisas y sensualidad al ritmo de 'Los hombres para mí son como marionetas de cartón' haciendo oídos sordos a la polémica.

Sin embargo, y aprovechando su esperadísima reaparición, Bárbara se ha sincerado con su público y ha lanzado un contundente mensaje en plena actuación confesando la determinación que ha tomado en medio del huracán mediático en el que está inmersa tras la salida a la luz de sus fotografías con el Rey Juan Carlos.

"Hola, buenas noches, qué tal, cómo están. Yo estoy feliz, encantada de estar con vosotros en Hellín en un sitio estsupendo y maravilloso. Había algunas personas que pensaban que yo no iba a venir esta noche" ha comenzado su discurso con una sonrisa, respondiendo a los que creían que no iba a dar la cara tras el escándalo.

"Ya os he dicho que os voy a llamar de tú, aunque sea por edad, me corresponde llamaros de tú, soy mayor que todos vosotros. Os quiero decir que estoy muy contenta, estuve con Sandra (Bruman) hablando hace casi dos o tres meses pensando en venir y estar aquí con vosotros en Hellín. hace muchísimo tiempo que yo no hacía revista, ella me lo pidió, me pareció que aparte de que es suna mujer extraordinaria y maravillosa, es una gran artista" ha continuado, explicando por qué ha decidido seguir adelante y no cancelar la actuación: "Dije tengo que estar. Voy a estar porque hay momentos en la vida en donde uno piensa que casi todo se ha acabado y que es mejor marcharse y estar en un sitio tranquilo en donde nadie te diga nada ni te pregunte, pero estuve pensándolo y dije no, tengo que seguir viviendo, tengo que hacer todo lo posible para que las personas en un momento determinado quieran estar conmigo, quieran verme, puedan hacerlo y vean que me encuentro bien y que estoy tremendamente agradecida a todo el público que me ha seguido toda la vida y por eso soy quien soy" ha sentenciado.

Un mensaje con el que ha dejado claro que la polémica por su presunta extorsión al Emérito y la traición de su hijo Ángel no han podido con ella y no van a lograr que se aleje de la vida pública y haga lo que más le gusta hacer, subirse a un escenario. ¡Dale al play y no te lo pierdas!