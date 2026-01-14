Belén Esteban se pronuncia sobre el caso Julio Iglesias y las acusaciones de agresión sexual

La colaboradora de televisión Belén Esteban durante la presentación de 'Top Chef: Dulces y Famosos', a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Ene. (CHANCE) -

Belén Esteban ha reaparecido ante las cámaras este miércoles 14 de enero en la presentación de 'Top Chef: Dulces y Famosos', el nuevo concurso de repostería de Radiotelevisión Española, y allí ha opinado sobre las acusaciones por presunta agresión sexual de Julio Iglesias a dos exmpleadas del hogar en los años 2021 y 2022.

"Si estuviera puesta en el tema... pero ayer vinimos a las 5, nos fuimos de aquí a las 8 de la noche, lo hemos visto por redes. Yo no me voy a implicar en una cosa que no sé perfectamente. Si es así, pues que lo paguen. Pero yo, si me preguntáis otro día, es que aquí estamos desconectados del mundo", ha confesado la de Paracuellos.

Julio Iglesias se convertía este martes en el protagonista indiscutible del momento después de que 'elDiario.es' en colaboración con Univisión haya sacado a la luz el testimonio de dos de sus exempleadas del hogar acusando al cantante de haberlas agredido sexualmente, vejado y humillado -incluyendo agresiones físicas e insultos verbales- en sus residencias de Bahamas y República Dominicana entre 2021 y 2022 cuando trabajaban para él como parte de su servicio doméstico.

Horas después de la publicación, se confirmaba que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había iniciado diligencias de investigación penal contra el padre de Enrique Iglesias tras la denuncia que presentaron el pasado 5 de enero estas dos trabajadoras ante la Justicia española a pesar de que las agresiones no se habrían cometido en nuestro país.