Kallas plantea una misión de la UE para mantener abierto el estrecho de Ormuz

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que reúne a los ministros de Exteriores de los 27 en Bruselas. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha planteado este lunes establecer una misión europea o incluso una organizada por Naciones Unidas para mantener abierto el estrecho de Ormuz, bloqueado en estos instantes por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que reúne a los ministros de Exteriores de los 27 en Bruselas, en las que ha detallado que abordará con los jefes diplomáticos qué iniciativas se pueden poner en marcha para garantizar el tránsito en la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo.

"El cierre del estrecho de Ormuz beneficia a Rusia para financiar esta guerra. Así que definitivamente tenemos que hacer más al respecto. Y ahí el principal tema será cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz", ha afirmado la Alta Representante.

Kallas ha detallado que durante el fin de semana habló con el secretario general de la ONU, António Guterres, y abordaron cómo sería posible tener una iniciativa similar a la que estableció con la Iniciativa de cereales del Mar Negro, un acuerdo entre Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas tras la invasión rusa de Kiev para permitir la exportación de trigo y fertilizantes durante la guerra.

"El cierre del estrecho de Ormuz es realmente peligroso para los suministros de petróleo y de energía hacia Asia. El 85% del petróleo y el gas que pasan por el estrecho de Ormuz se dirigen a países asiáticos, pero también es problemático para los fertilizantes. Así que hablamos con António Guterres sobre cómo hacer que esto suceda", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que la UE tiene en marcha otras misiones en la región como la operación naval 'Aspides', una intervención militar de la UE para evitar los ataques hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo y que, según ha propuesto Kallas, podría ser modificada para permitir que se utilice en el actual contexto bélico en Oriente Próximo.

"Discutiremos con los Estados miembro si es posible cambiar el mandato de esta misión y si están dispuestos a utilizar realmente esta misión. Si queremos tener seguridad en esta región, lo más fácil sería utilizar la operación que ya tenemos en la zona y quizá modificarla un poco", ha añadido.

Con todo, y tras admitir que no será "fácil" conseguirlo, ha abogado nuevamente a que los ministros de Exteriores de los Veintisiete encuentren "la forma más rápida de garantizar" la apertura del estrecho de Ormuz.