Dos pagadores en la Renta: por qué casi siempre sale a pagar y cómo evitarlo

Archivo - (Foto De ARCHIVO) (Foto De ARCHIVO)(Foto De ARCHIVO)Varios Billeteseduardo PARRA / EUROPA PRESS09/1/2024 EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS 09/1/2024 - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Existe un mito extendido en España de que tener dos o más pagadores en un mismo año fiscal suele asociarse a pagar más impuestos en el IRPF y aunque eso no es cierto, ello se debe a que cada empresa aplica las retenciones de forma independiente, sin considerar otros ingresos, lo que normalmente suele suponer que la Declaración de la Renta salga a pagar.

Los contribuyentes con dos o más pagadores están obligados a presentar la Declaración de la Renta si sus ingresos superan los 15.876 euros brutos anuales, siempre que del segundo y restantes pagadores hayan percibido más de 1.500 euros en conjunto. Este umbral es inferior al límite de 22.000 euros que se aplica cuando existe un solo pagador.

Esta situación es habitual cuando el contribuyente cambia de empleo en el mismo año fiscal o cuando se tienen distintos trabajos de forma simultánea, así como en quienes han cobrado una prestación por desempleo y posteriormente se incorporan a una empresa.

¿QUÉ ES UN SEGUNDO PAGADOR?

Hacienda considera pagadores a todas las fuentes de ingresos sujetas a retención del IRPF, como salarios, pensiones, prestaciones o rendimientos de actividades profesionales.

Para comprobar si hay más de un pagador, el contribuyente puede consultar el borrador de la Agencia Tributaria, así como sus datos fiscales disponibles en la sede electrónica.

¿POR QUÉ CASI SIEMPRE SALE A PAGAR?

Cada pagador calcula y aplica las retenciones sin tener en cuenta el total de ingresos, lo que puede generar retenciones insuficientes que deben regularizarse al presentar la declaración.

Por ejemplo, si un trabajador cambia de empresa a mitad de año, la nueva solo retiene sobre el salario que le abona, sin considerar lo percibido anteriormente.

¿CÓMO EVITAR QUE ME SALGA A PAGAR SI TENGO VARIOS PAGADORES?

El contribuyente puede solicitar a su empresa que aumente el porcentaje de retención para adecuarlo mejor a su nivel real de ingresos. De este modo, se puede reducir el importe a pagar al presentar la declaración o la misma puede salir a devolver.

Asimismo, la Agencia Tributaria ofrece una calculadora en su web para estimar las retenciones según ingresos, comunidad autónoma y situación familiar.

¿QUIÉNES ESTÁN EXENTOS DE PAGAR IRPF ESTE AÑO?

Los trabajadores que cobraron entre el SMI de 2025 --fijado en 16.576 euros anuales (1.184 euros al mes en 14 pagas)-- y 18.276 euros, se podrán aplicar de una deducción de hasta 340 euros en la Declaración de la Renta de este año.

La deducción será de 340 euros anuales para quienes obtengan rendimientos inferiores al SMI, de modo que los perceptores del salario mínimo quedarían prácticamente exentos de pagar IRPF. Asimismo, esta deducción se reducirá progresivamente hasta los 18.276 euros.

En concreto, quienes generaron rendimientos íntegros del trabajo superiores al SMI de 2025 pero inferiores a 18.276 euros anuales, pueden restar a esos 340 euros el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.