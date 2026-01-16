Bertín Osborne aplaza su pregón en Alcobendas por motivos de salud: ¿qué le pasa?

Archivo - Bertín Osborne asiste a la gala que organiza Provacuno y la Associacio De Ramaders De Bovi De Carn D'alcarras, a 2 de octubre de 2025, en Barcelona (Cataluña, España). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Ene. (CHANCE) -

Saltan las alarmas por el estado de salud de Bertín Osborne al haberse cancelado uno de sus compromisos profesionales. El presentador de televisión iba a ser el pregonero de las fiestas de la Virgen de la Paz desde el Ayuntamiento de Alcobendas y ahora esta institución ha emitido un comunicado por redes sociales.

El Ayuntamiento de Alcobendas ha anunciado que "por motivos de salud del cantante, Bertín Osborne no podrá acudir este domingo, pero nos acompañará el próximo jueves 22". De esta manera, "la celebración del pregón, prevista para este domingo, se aplaza al jueves 22 a las 18h".

Por el momento, Bertín no ha roto su silencio y no ha hecho ninguna aclaración sobre el motivo que le ha llevado a aplazar, con dos días de antelación, su aparición en Alcobendas.