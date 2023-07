Bertín Osborne sube un vídeo reprochando el "acoso" que sufre y lo borra al minuto: "Dejadnos respirar"

MADRID, 15 Jul. (CHANCE) -

El pasado miércoles conocíamos que Bertín Osborne y Gabriela Guillén se convertirán en padres de su primer hijo en común gracias a la revista Lecturas y desde entonces no se ha dejado de hablar de ello. Una noticia que ha supuesto una revolución en la crónica social y de la que ambos ya han hablado públicamente. Primero fue él en 'EsRadio' y en 'Y ahora Sonsoles' y, al día siguiente lo hacía la futura mamá en 'Así es la vida'.

Este sábado, Bertín ha colgado en sus redes sociales un vídeo denunciando el acoso que está sufriendo por parte de los medios de comunicación, pero al minuto, ha decidido borrarlo... sin embargo, los seguidores del presentador se han apresurado a grabar el contenido. Minutos más tarde, lo ha vuelto a colgar en su perfil.

"Llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo estos días tanto Gabriela, como yo, como mi familia y como la suya" comienza diciendo el presentador, que no entiende el bombo que se le está dando a la noticia.

Sin dudarlo, carga contra la prensa toda la rabia que tiene dentro porque no entiende la repercusión que está teniendo: "Pero, ¿qué os está pasando? Ya hemos dicho lo que ha pasado. Yo tengo en la puerta de mi casa varios coches que se cruzan en una carretera secundaria, estrecha, los que trabajan en mi casa tienen que sortear los coches para no chocarse... pero ¿qué pasa? ¿De verdad tenemos que seguir así?".

Bertín ha confesado que "Gabriela sale de su casa, tiene ocho o diez personas abajo con micrófonos y cámaras que la asaltan por la calle, le da vergüenza salir, no sale ni a comer, pero ¿qué os pasa?" y aunque entiende "que lo habléis y lo comentéis, pero he leído cosas insólitas", no comparte las formas en las que se está cubriendo la noticia.

El cantante ha aclarado la relación que ha tenido con Gabriela: "Yo he tenido una relación de muchos meses con ella, una relación estupenda y fantástica, porque ella lo es" y ha asegurado que "las consecuencias todos los sabéis, consecuencias que ella y yo no habíamos previsto. No se puede vivir así, a ella le va a costar una enfermedad o algo peor, le tiemblan las manos, no puede salir a la calle".

Bertín ha sorprendido lanzando un mensaje a Sandra Barneda, Sonsoles Ónega, María Patiño o incluso Mercedes Milá: "no podéis con las especulaciones, si lo que hay es lo que os estoy diciendo. Dicen que me ha querido cazar, no es verdad, las relaciones son de dos. A mí no me engaña ya nadie, ella no me ha querido cazar".

Se ha querido adelantar a la información que va a sacar 'Socialité' esta mañana asegurando que es mentira que haya tenido una pareja mientras estaba con Gabriela: "Ahora dice María que va a sacar a una chica que ha sido mi novia al mismo tiempo que Gabriela, es mentira, habrás pagado una noticia que es mentira, a lo mejor ha sido hace un año atrás... o se lo han inventado, no lo sé, es mentira. Ojo con las noticias falsas".

En cuanto a Fabiola Martínez, el artista ha dejado claro que "no se ha metido en mi relación nunca, tenemos una relación estupenda precisamente por eso, ella jamás se ha metido en nada" y ha lanzado al aire una pregunta: "¿a qué viene que la preguntéis?... no hay derecho, ¿por qué?".

Por último, Bertín ha asegurado que "no se puede vivir así, no hemos matado a nadie" y que ni él ni Gabriela "vamos a hablar más, ni ella ni yo, no hay más que hablar" y pide por favor que se respete su privacidad: "A ver si por favor hay sensatez, dejadnos respirar un poquito por favor".