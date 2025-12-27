Candela Márquez: sonriente y sin querer acabar con las dudas sobre su ruptura con Alejandro Sanz

Candela Márquez en el partido benéfico "Artistas vs Famosos" 2025 a 27 de diciembre de 2025 en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Dic. (CHANCE) -

Esta semana saltaba la noticia de la ruptura sentimental de Alejandro Sanz b Candela Márquez después de poco más de un año de relación. En un primer momento se especuló con que el motivo habría sido una presunta deslealtad del cantante, los motivos parecen ser otros.

Tal y como revelaba en exclusiva la revista '¡Hola!', no hay terceras personas implicadas y su ruptura es muy reciente, ya que el pasado jueves 18 de diciembre en la celebración del 57 cumpleaños de Sanz todavía estaban juntos y los asistentes aseguran que se les veía tan enamorados como siempre.

El motivo, como desvela su entorno cercano, es tan sencillo como que ambos tienen "caracteres muy pasionales" y, aunque "están locos el uno por el otro" no es la primera vez que deciden tomarse un respiro en su relación. Y hasta ahora el amor siempre ha vencido y sus rupturas han terminado en reconciliaciones, por lo que quienes les conocen bien apuestan porque esta vez no será una excepción y pronto se dejarán ver juntos de nuevo presumiendo de su felicidad, aunque en estos momentos su separación sea un hecho.

Tras conocer todos estos detalles, Candela Márquez se ha dejado ver en el partido benéfico que ha organizado Richy Castellanos a favor de la Fundación Theodora en el que han participado artistas y famosos y allí ha sido preguntada por esta noticia.

Lejos de querer aclarar en qué punto se encuentra su relación con el artista, la actriz se ha mostrado esquiva ante las preguntas de la prensa y no ha querido confirmar si es cierto que haya puesto punto y final a su historia de amor con Sanz.

Sin embargo, en un momento de máximo tumulto, Candela ha sido preguntada en masa por los reporteros si ha roto con Alejandro y contestaba con un "nooooooooo"... jugando a la ambigüedad y sin querer entrar en detalles, la intérprete parece querer quedarse al margen de la polémica.