Carlota Boza sobre Isa Pantoja y el conflicto con su madre: "Hay personas que no están hechas para mantener relación"

MADRID, 23 Oct. (CHANCE) -

Carlota Boza se ha dejado ver este jueves estreno VIP de la experiencia inmersiva EL JUEGO DEL CALAMAR, basada en la exitosa serie coreana de Netflix y ha aprovechado para desmentir que ya no sea amiga de Victoria Federica.

"Ah, no, me llevo muy bien con ella. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo la quiero muchísimo, lo que pasa es que al final las agendas no cuadran, pero sí..." confesaba la actriz y, en tono bromista, añadía: "Es difícil enfadarse con ella".

Además, la joven comentaba qué le parece el testimonio de Isa Pantoja sobre el infierno que vivió en su familia y, aunque empezaba diciendo que "no me atrevería a decirle nada porque no estoy metida en el tema", afirmaba que "ser madre también es muy duro".

Eso sí, a la hora de enfocar el tema en la tonadillera y s hija, Carlota evitaba dar su opinión porque "no sé qué situaciones han vivido entre las dos, entonces no puedo ni defender a Isabel Pantoja ni no defenderla ni nada, o sea, no estoy nada metida, solo conozco a Isabel Pantoja, ni siquiera conozco a los hijos".

Por último, sí que dejaba claro que "si se han hecho tanto daño o una de las personas ha hecho tanto daño a la otra, muchas veces es mejor dejarla a un lado. Simplemente hay personas que no están hechas para mantener relación y es mejor que vayan por caminos distintos, porque igual por separado las dos son súper felices".