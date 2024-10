Carme Chaparro sobre la Reina Letizia: "Al final va ser ella la que salve la monarquía"

MADRID, 12 Oct. (CHANCE) -

La polémica con el Rey Juan Carlos I y los audios que se están filtrando de él con Bárbara Rey no deja de ser actualidad y aunque él lo ha pasado por alto en su viaje a Sanxenxo estos días de atrás, la opinión pública se ha escandalizado.

Hace unos días pudimos hablar con la presentadora de Informativos, Carme Chaparro y nos dejaba claro su opinión al respecto... teniendo claro que es un auténtico bombazo informativo, piensa que "al final la Reina Letizia va a ser la que salve a la monarquía".

Además, la periodista nos aseguraba que "él tuviera el poco patriotismo de un dinero que era para el país, sacarlo de ahí y dárselo a su amante, me parece que es demostrar muy poco amor por el país del que tú eres monarca".

A pesar de todo lo que hemos escuchado, Carme no se sorprende porque "es algo que ya se rumoreaba, ya nos lo contábamos, nos decían cosas... No me ha sorprendido en exceso", pero sí confirmaba que "me ha sorprendido que se escucharan, es decir, que llegaran al público y tengo la sensación de que hay muchas más cosas".