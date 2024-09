Carmen Borrego, sin ánimos para hablar de la calle en honor a María Teresa Campos: "No tengo ganas de nada"

MADRID, 10 Sep. (CHANCE) -

Carmen Borrego, hija de la reconocida periodista María Teresa Campos, ha preferido mantenerse en silencio ante las preguntas del equipo de Europa Press sobre la reciente noticia de que una calle de Málaga llevará el nombre de su madre. La colaboradora ha expresado su cansancio, dejando claro que no estaba en disposición de hacer comentarios al respecto: "No tengo ganas ahora de hablar de nada, gracias, de verdad. Sabéis que siempre os atiendo, pero es que estoy muy cansada, no he dormido bien".

La hija menor de la emblemática comunicadora ha explicado brevemente su estado de ánimo, insistiendo en que se encontraba agotada: "Sí, no he dormido bien simplemente, ¿vale? Gracias". Con un tono amable pero firme, Carmen dejaba claro que, por el momento, no tiene fuerzas para abordar temas mediáticos, especialmente en medio del revuelo que ha generado su exnuera, Paola Olmedo, con su últimas declaraciones en contra de la familia Campos.

Hace unos días se cumplía un año de la muerte de María Teresa Campos, una de las figuras más importantes del periodismo en España, motivo por el cual en los últimos días se había dado a conocer que una calle llevaría su nombre como homenaje a su extensa trayectoria y contribución a la televisión. Sin embargo, esta alegre noticia se ha juntado con el revuelo mediático que arrastran las hermanas Campos desde hace meses.