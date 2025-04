Cayetano Rivera hace una petición tras la aparición de objetos privados de Paquirri en la basura

MADRID, 3 Abr. (CHANCE) -

Cayetano Rivera ha sido uno de los protagonistas este jueves, 3 de abril, en 'Diálogos taurinos', un evento que se ha llevado a cabo en Pozuelo de Alarcón. Allí ha hablado o de su despedida de los ruedos y, como no podía ser de otra manera, se ha dejado preguntar por su actual pareja.

El torero, que se muestra radiante ante las cámaras por este momento tan feliz que está viviendo, ha asegurado que María Cerqueira "evidentemente" se alegra de su retirada, como "todas las personas que me quieren" aunque "también les da cierta pena porque entienden lo importante que es y lo que ha sido para mí esta vida de torero".

Entiende que es algo normal, de hecho ha explicado que él también se alegró cuando su hermano Francisco tomó la decisión de despedirse de los ruedos porque "es una profesión que conlleva mucho riesgo y no la quieres para ningún ser querido".

En cuanto a si sus hijos irán a verlo en su última corrida, Cayetano se ha mostrado ambiguo y ha comentado que "no lo sé" porque "no sé ni cuándo va a ser ni dónde" por lo que "no puedo decirte quién va a estar y quién no". Eso sí, ha aclarado que "no me gusta que vayan a verme a la plaza".

El hijo de Carmina Ordóñez ha sido preguntado por los enseres de Paquirri que han sido encontrados en unos contenedores de Barbate y ha asegurado que "no sé nada sobre eso", pero ha querido mandar un mensaje: "Si alguien tiene algo de mi padre y no lo quiere, que me lo dé, yo encantado... pero no sé nada al respecto y no sé nada de eso".

Por último, el torero ha explicado que "siempre he querido terminar en Ronda" porque "es donde empezó todo, pero no va a poder ser", así que ahora "estamos dándole vueltas, estamos escuchando también empresarios, propuestas, pero todavía no tenemos nada decidido" sobre su última corrida.