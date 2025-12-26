Tabla con la subida de las pensiones en 2026: el BOE confirma las cuantías míminas según el tipo de prestación

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Dos Señoras Mayores Caminan Por Una Calle De Madrid, A 28 De Agosto De 2024, En Madrid (España)- JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

El 2026 llega con buenas noticias para millones de pensionistas, porque las pensiones públicas contributivas y de clases pasivas subirán un 2,7% a partir del 1 de enero del nuevo año.

En lo que respecta a las pensiones mínimas, las que no tienen cargas familiares subirán un 7%, mientras que las que tienen cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%.

Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley mucho más amplio, aprobado por el que ha sido el último Consejo de Ministros del 2025, para el mantenimiento del llamado 'escudo social', pendiente de convalidación por el Congreso de los Diputados.

En total, se revalorizarán para 2026 cerca de 13 millones de pensiones sumando las contributivas y no contributivas, las de clases pasivas, las de hogares que perciben el IMV, y las de quienes tienen reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.

PENSIONES MÍNIMAS CONTRIBUTIVAS

El límite de ingresos para el reconocimiento de cuantías mínimas de pensión sin cónyuge a cargo es de 9.442,00 euros al año y con cónyuge a cargo es de 11.013,00 euros al año.

TABLA DE LAS PENSIONES MÍNIMAS CONTRIBUTIVAS

ASÍ QUEDAN LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y DE CLASES PASIVAS

Este incremento beneficiará a cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas (hay casi un millón que tiene dos prestaciones), además de las 734.000 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La pensión media de jubilación, situada en 1.512,7 euros en diciembre, experimentará un aumento de aproximadamente 40,85 euros mensuales en 14 pagas --572 euros al año--.

***TABLA PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

Por su parte, para la pensión media del sistema, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión --jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares-- y se sitúa en 1.317,7 euros en diciembre, la revalorización supondrá 498 euros anuales, según los cálculos del Ministerio de Inclusión.

¿CUÁL ES LA PENSIÓN MÁXIMA?

Para el año próximo, la base máxima de cotización subirá en torno a un 3,9% (el 2,7% del IPC promedio más un 1,2% adicional), lo que la situará en unos 5.101 euros mensuales.

Al tiempo que aumentará la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará en 2026 con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones que llevó a cabo José Luis Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social.

De este modo, con la revalorización del 2,7% del IPC más ese porcentaje adicional, la pensión máxima se situará en 2026 en 3.359,6 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros de este año.

En virtud de la reforma de pensiones, el destope de la pensión máxima inicial comenzó a aplicarse en 2025 y consiste en revalorizar la pensión máxima con el IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales cada año hasta 2050, lo que supondrá un incremento aproximado del 3% en ese periodo.