Cayetano Rivera, de muy buen humor, rompe su silencio sobre Gemma Camacho: "Cada mes me sacáis una ilusión"

Cayetano Rivera a su llegada a la iglesia de Santa Ana para acudir al bautizo de su sobrino Nicolás - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Nov. (CHANCE) -

Las últimas semanas no han sido fáciles para Cayetano Rivera. El torero, al que nunca le ha gustado estar en el foco mediático, se convertía en noticia el pasado 9 de noviembre tras sufrir un aparatoso accidente a la entrada de la urbanización en la que vive en Sevilla, arrancando de cuajo dos palmeras al 'comerse' una rotonda.

A la espera de juicio por haberse negado presuntamente -según el atestado policial- a someterse a la prueba de alcoholemia tras el percance, en el que su furgoneta quedó siniestro total, el exmarido de Eva González ha protagonizado titulares no solo por este tema sino también por su vida sentimental, ya que ha salido a la luz que estaría de nuevo ilusionado con la reportera de Mediaset Gemma Camacho.

Y mientras ella ha 'confirmado' entre líneas su idilio al confesar que ambos son muy amigos y que como personas adultas, solteras y libres pueden disfrutar de la vida juntos -después de trascender que habrían pasado un fin de semana romántico en Italia-, Cayetano ha jugado al despiste en su reaparición este viernes en el bautizo de su sobrino Nicolás.

Aunque se ha especulado mucho con un supuesto distanciamiento entre los hermanos, el torero ha vuelto a demostrar la maravillosa relación que tiene con Francisco Rivera arropándole en un día tan especial como el bautismo de su tercer hijo en común con Lourdes Montes.

Arrebatador con un traje gris, corbata de rayas, el pelo engominado hacia atrás y gafas de sol, Cayetano ha llegado a la iglesia de Santa Ana de Sevilla -en un coche que él no conducía cuando se especula con que podrían retirarle el carnet de conducir por su accidente- el último y, de muy buen humor, incluso ha bromeado con la prensa: "Yo que llegaba tarde pensando que no estaríais, fíjate...".

Y ha sido al abandonar la ceremonia, tras protagonizar una cariñosa despedida con su sobrina Tana Rivera y con José Luis López 'El Turronero', cuando ha respondido a las preguntas sobre su "nueva ilusión", Gema. "Todo muy bien. Si cada día me sacáis una ilusión... Hoy seguramente me sacaréis otra" ha expresado entre risas, dejando entrever que no tiene nada con la reportera.

Muy discreto, sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre la ausencia de su hermano Kiko Rivera en el bautizo de su sobrino. "Sabéis que no hablo de estas cosas por favor" ha zanjado. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!