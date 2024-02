Chabeli Navarro responde: ¿Le ha dado Bertín Osborne un toque de atención para que deje de hablar de él?

MADRID, 6 Feb. (CHANCE) -

Desde que el pasado verano salió a la luz que Gabriela Guillén esperaba un hijo junto a Bertín Osborne, y Chabeli Navarro dio un paso al frente y aseguró que ella también se había quedado embarazada del cantante -pero que decidió no seguir adelante con el embarazo porque él la convenció supuestamente para que abortase- la influencer sevillana se ha convertido en uno de los azotes públicos del presentador.

Y, además de sentarse en diferentes platós en los últimos meses para arremeter contra Bertín, han sido numerosas las ocasiones en las que ha aprovechado la presencia de las cámaras de Europa Press a las puertas de su negocio de estética para comentar las polémicas protagonizadas por el artista y la actitud que ha tenido con Gabriela al desentenderse del bebé -ya que ha dejado claro que no piensa ejercer de padre- y pedirle unas pruebas de ADN antes de reconocer al niño.

Sin embargo, la actitud de Chabeli Navarro ha cambiado de repente y, lejos de sus ataques y sus críticas a Bertín sin pelos en la lengua, en sus últimas apariciones ha optado por el silencio y la discreción, manteniéndose al margen de la guerra mediática que el presentador mantiene con la fisioterapeuta paraguaya.

Una actitud que nos ha llevado a pensar que Osborne ha cumplido con su amenaza y finalmente ha presentado una querella contra la influencer por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad, por injurias y por revelación de secretos al revelar conversaciones y acuerdos privados a los que habrían llegado durante su breve affaire. ¿Ha silenciado mediante la justicia el artista a Chabeli?

Como ella asegura, no: "Si te digo la verdad no sé absolutamente nada de él ni de su entorno ni nada. No veo la tele, noticias de él tampoco sé así que..." ha afirmado muy seria, dejando claro que su silencio no se debe a un inminente cara a cara en los tribunales con Bertín, sino a que se ha dado cuenta de que "no tengo nada que opinar" sobre el que un día fue su amigo especial. Y, por eso, prefiere mantenerse al margen de las declaraciones del cantante en su último concierto dejando entrever que su retirada de la televisión está muy cerca porque está "hasta los huevos". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!

Cargando el vídeo....